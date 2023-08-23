https://ria.ru/20230823/broneavtomobil-1891641094.html

В России разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов

В России разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов - РИА Новости, 23.08.2023

В России разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают специальный... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T04:23

2023-08-23T04:23

2023-08-23T04:23

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_0:59:2972:1731_1920x0_80_0_0_ddcd71f89e9309b72073dadfe3505334.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают специальный бронированный автомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся боеприпасов, прежде всего - авиационных бомб и фугасов; работу планируется завершить в этом году, рассказал РИА Новости заместитель начальника института Владимир Мошков. Он отметил, что практика работы реагирующих подразделений показывает необходимость наличия специального бронированного средства повышенной проходимости для доставки робототехнических комплексов и транспортировки неразорвавшихся боеприпасов по пересеченной местности. "Сегодня ученые института разрабатывают технические требования на создание специального автомобиля для транспортировки авиационных бомб, фугасов и других неразорвавшихся боеприпасов. Условное название - "пиротехнический автомобиль", - сказал Мошков, добавив, что эту работу планируется завершить уже в текущем году. Собеседник агентства отметил, что такой автомобиль должен быть также оснащен краном-манипулятором и лебедкой для эвакуации застрявших или поврежденных робототехнических комплексов.

https://ria.ru/20230729/oruzhie-1887016109.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность