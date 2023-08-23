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В России разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов - РИА Новости, 23.08.2023
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04:23 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/broneavtomobil-1891641094.html
В России разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов
В России разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов - РИА Новости, 23.08.2023
В России разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают специальный... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T04:23
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россия
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают специальный бронированный автомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся боеприпасов, прежде всего - авиационных бомб и фугасов; работу планируется завершить в этом году, рассказал РИА Новости заместитель начальника института Владимир Мошков. Он отметил, что практика работы реагирующих подразделений показывает необходимость наличия специального бронированного средства повышенной проходимости для доставки робототехнических комплексов и транспортировки неразорвавшихся боеприпасов по пересеченной местности. "Сегодня ученые института разрабатывают технические требования на создание специального автомобиля для транспортировки авиационных бомб, фугасов и других неразорвавшихся боеприпасов. Условное название - "пиротехнический автомобиль", - сказал Мошков, добавив, что эту работу планируется завершить уже в текущем году. Собеседник агентства отметил, что такой автомобиль должен быть также оснащен краном-манипулятором и лебедкой для эвакуации застрявших или поврежденных робототехнических комплексов.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
В России разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов

Ученые ВНИИ ГОЧС разрабатывают бронеавтомобиль для перевозки бомб и фугасов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывают специальный бронированный автомобиль повышенной проходимости для перевозки неразорвавшихся боеприпасов, прежде всего - авиационных бомб и фугасов; работу планируется завершить в этом году, рассказал РИА Новости заместитель начальника института Владимир Мошков.
Он отметил, что практика работы реагирующих подразделений показывает необходимость наличия специального бронированного средства повышенной проходимости для доставки робототехнических комплексов и транспортировки неразорвавшихся боеприпасов по пересеченной местности.
"Сегодня ученые института разрабатывают технические требования на создание специального автомобиля для транспортировки авиационных бомб, фугасов и других неразорвавшихся боеприпасов. Условное название - "пиротехнический автомобиль", - сказал Мошков, добавив, что эту работу планируется завершить уже в текущем году.
Собеседник агентства отметил, что такой автомобиль должен быть также оснащен краном-манипулятором и лебедкой для эвакуации застрявших или поврежденных робототехнических комплексов.
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