https://ria.ru/20230823/blagoustroystvo-1892047908.html

Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы

Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы - РИА Новости, 24.08.2023

Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы

Завершилось благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-23T08:17

2023-08-23T08:17

2023-08-24T17:41

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Завершилось благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Западном Дегунине завершились работы по благоустройству Базовского сквера. Он находится рядом с жилыми домами, образовательным учреждением, поликлиникой. Через него горожане проходят к железнодорожной станции Грачевская", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты отремонтировали тротуары и проложили новые пешеходные маршруты, вдоль которых установили лавочки. Также обустроены игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами. Кроме того, дополнительно высажены более 20 деревьев и установлены 22 опоры наружного освещения.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы