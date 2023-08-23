https://ria.ru/20230823/blagoustroystvo-1892047908.html
Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы
Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы - РИА Новости, 24.08.2023
Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы
Завершилось благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-23T08:17
2023-08-23T08:17
2023-08-24T17:41
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Завершилось благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Западном Дегунине завершились работы по благоустройству Базовского сквера. Он находится рядом с жилыми домами, образовательным учреждением, поликлиникой. Через него горожане проходят к железнодорожной станции Грачевская", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты отремонтировали тротуары и проложили новые пешеходные маршруты, вдоль которых установили лавочки. Также обустроены игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами. Кроме того, дополнительно высажены более 20 деревьев и установлены 22 опоры наружного освещения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Завершилось благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Западном Дегунине завершились работы по благоустройству Базовского сквера. Он находится рядом с жилыми домами, образовательным учреждением, поликлиникой. Через него горожане проходят к железнодорожной станции Грачевская", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты отремонтировали тротуары и проложили новые пешеходные маршруты, вдоль которых установили лавочки. Также обустроены игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами.
Кроме того, дополнительно высажены более 20 деревьев
и установлены 22 опоры наружного освещения.
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