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Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы - РИА Новости, 24.08.2023
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08:17 23.08.2023 (обновлено: 17:41 24.08.2023)
https://ria.ru/20230823/blagoustroystvo-1892047908.html
Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы
Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы - РИА Новости, 24.08.2023
Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы
Завершилось благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-23T08:17
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Завершилось благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Западном Дегунине завершились работы по благоустройству Базовского сквера. Он находится рядом с жилыми домами, образовательным учреждением, поликлиникой. Через него горожане проходят к железнодорожной станции Грачевская", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты отремонтировали тротуары и проложили новые пешеходные маршруты, вдоль которых установили лавочки. Также обустроены игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами. Кроме того, дополнительно высажены более 20 деревьев и установлены 22 опоры наружного освещения.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы

© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы
Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Завершилось благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Западном Дегунине завершились работы по благоустройству Базовского сквера. Он находится рядом с жилыми домами, образовательным учреждением, поликлиникой. Через него горожане проходят к железнодорожной станции Грачевская", - говорится в сообщении.
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы
Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Завершено благоустройство Базовского сквера на севере Москвы
Уточняется, что специалисты отремонтировали тротуары и проложили новые пешеходные маршруты, вдоль которых установили лавочки. Также обустроены игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами.
Кроме того, дополнительно высажены более 20 деревьев и установлены 22 опоры наружного освещения.
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