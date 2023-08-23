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Володин напомнил о значении Курской битвы в победе в ВОВ - РИА Новости, 23.08.2023
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09:39 23.08.2023 (обновлено: 09:40 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/bitva-1891667379.html
Володин напомнил о значении Курской битвы в победе в ВОВ
Володин напомнил о значении Курской битвы в победе в ВОВ - РИА Новости, 23.08.2023
Володин напомнил о значении Курской битвы в победе в ВОВ
Курская битва показала всему миру героизм и мужество советских солдат, стала символом отваги и единства нашего народа, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:39
2023-08-23T09:40
вячеслав володин
россия
общество
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Курская битва показала всему миру героизм и мужество советских солдат, стала символом отваги и единства нашего народа, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) - отмечается в среду. "Курская битва показала всему миру мужество и героизм советских солдат и офицеров. Стала символом отваги и единства нашего народа. Никогда не забудем тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Володин отметил, что Курская битва стала переломным сражением Великой Отечественной войны. "После победы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. Немецко-фашистские захватчики не смогли оправиться от этого поражения, оказавшись неспособными вести наступательные операции", — уточнил он. Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника: Курской оборонительной (5-23 июля); Орловской (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковской (3-23 августа) наступательных.
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вячеслав володин, россия, общество
Вячеслав Володин, Россия, Общество
Володин напомнил о значении Курской битвы в победе в ВОВ

Володин: Курская битва стала символом отваги и единства россиян

© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанкТанки выдвигаются на передовые позиции во время Курской битвы
Танки выдвигаются на передовые позиции во время Курской битвы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Федор Левшин
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Танки выдвигаются на передовые позиции во время Курской битвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Курская битва показала всему миру героизм и мужество советских солдат, стала символом отваги и единства нашего народа, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) - отмечается в среду.
"Курская битва показала всему миру мужество и героизм советских солдат и офицеров. Стала символом отваги и единства нашего народа. Никогда не забудем тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Володин отметил, что Курская битва стала переломным сражением Великой Отечественной войны.
Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Последнее наступление. Почему немецкие танки не смогли переломить ход войны
Вчера, 08:00
"После победы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. Немецко-фашистские захватчики не смогли оправиться от этого поражения, оказавшись неспособными вести наступательные операции", — уточнил он.
Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника: Курской оборонительной (5-23 июля); Орловской (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковской (3-23 августа) наступательных.
Курская битва
Вчера, 09:00
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Курская битваПосмотреть
 
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