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Володин напомнил о значении Курской битвы в победе в ВОВ
Володин напомнил о значении Курской битвы в победе в ВОВ - РИА Новости, 23.08.2023
Володин напомнил о значении Курской битвы в победе в ВОВ
Курская битва показала всему миру героизм и мужество советских солдат, стала символом отваги и единства нашего народа, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:39
2023-08-23T09:39
2023-08-23T09:40
вячеслав володин
россия
общество
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Курская битва показала всему миру героизм и мужество советских солдат, стала символом отваги и единства нашего народа, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) - отмечается в среду. "Курская битва показала всему миру мужество и героизм советских солдат и офицеров. Стала символом отваги и единства нашего народа. Никогда не забудем тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Володин отметил, что Курская битва стала переломным сражением Великой Отечественной войны. "После победы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. Немецко-фашистские захватчики не смогли оправиться от этого поражения, оказавшись неспособными вести наступательные операции", — уточнил он. Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника: Курской оборонительной (5-23 июля); Орловской (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковской (3-23 августа) наступательных.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав володин, россия, общество
Вячеслав Володин, Россия, Общество
Володин напомнил о значении Курской битвы в победе в ВОВ
Володин: Курская битва стала символом отваги и единства россиян
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Курская битва показала всему миру героизм и мужество советских солдат, стала символом отваги и единства нашего народа, сообщил
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
День воинской славы России
- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) - отмечается в среду.
"Курская битва показала всему миру мужество и героизм советских солдат и офицеров. Стала символом отваги и единства нашего народа. Никогда не забудем тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Володин отметил, что Курская битва стала переломным сражением Великой Отечественной войны.
Последнее наступление. Почему немецкие танки не смогли переломить ход войны
"После победы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. Немецко-фашистские захватчики не смогли оправиться от этого поражения, оказавшись неспособными вести наступательные операции", — уточнил он.
Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника: Курской оборонительной (5-23 июля); Орловской (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковской (3-23 августа) наступательных.