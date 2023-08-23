https://ria.ru/20230823/bam-1891661006.html

РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу

РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу - РИА Новости, 23.08.2023

РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу

РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения восстановительных работ на месте размыва пути в Бурятии, сообщается в телеграм-канале РЖД. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:23

2023-08-23T09:23

2023-08-23T09:51

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байкало-амурская магистраль

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения восстановительных работ на месте размыва пути в Бурятии, сообщается в телеграм-канале РЖД. "Сквозное движение поездов по БАМу открыто. В 8.20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная", - говорится в сообщении Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов.Железнодорожники уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи. Для оперативного возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации последствий ЧП было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.Благодаря слаженной работе и сосредоточению всех необходимых ресурсов железнодорожникам удалось возобновить движение гораздо раньше запланированного срока, отмечают РЖД.В Северо-Байкальском районе Бурятии 19 августа из-за аномальных дождей река Холодная вышла из берегов, частично разрушила дамбу и размыла железнодорожное полотно. Сквозное движение поездов по БАМу было приостановлено. Предполагалось, что восстановительные работы займут до семи суток.

https://ria.ru/20230822/rzhd-1891519974.html

https://ria.ru/20230328/rzhd-1861313840.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ржд, общество, байкало-амурская магистраль