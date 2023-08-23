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РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу - РИА Новости, 23.08.2023
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09:23 23.08.2023 (обновлено: 09:51 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/bam-1891661006.html
РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу
РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу - РИА Новости, 23.08.2023
РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу
РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения восстановительных работ на месте размыва пути в Бурятии, сообщается в телеграм-канале РЖД. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:23
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения восстановительных работ на месте размыва пути в Бурятии, сообщается в телеграм-канале РЖД. "Сквозное движение поездов по БАМу открыто. В 8.20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная", - говорится в сообщении Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов.Железнодорожники уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи. Для оперативного возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации последствий ЧП было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.Благодаря слаженной работе и сосредоточению всех необходимых ресурсов железнодорожникам удалось возобновить движение гораздо раньше запланированного срока, отмечают РЖД.В Северо-Байкальском районе Бурятии 19 августа из-за аномальных дождей река Холодная вышла из берегов, частично разрушила дамбу и размыла железнодорожное полотно. Сквозное движение поездов по БАМу было приостановлено. Предполагалось, что восстановительные работы займут до семи суток.
https://ria.ru/20230822/rzhd-1891519974.html
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ржд, общество, байкало-амурская магистраль
РЖД, Общество, Байкало-Амурская магистраль
РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу

РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после восстановительных работ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКузнецовский тоннель на Байкало-Амурской магистрали
Кузнецовский тоннель на Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Кузнецовский тоннель на Байкало-Амурской магистрали. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. РЖД открыли сквозное движение поездов по БАМу после завершения восстановительных работ на месте размыва пути в Бурятии, сообщается в телеграм-канале РЖД.
"Сквозное движение поездов по БАМу открыто. В 8.20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная", - говорится в сообщении
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Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов.
Железнодорожники уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи. Для оперативного возобновления железнодорожного сообщения и ликвидации последствий ЧП было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда.
Благодаря слаженной работе и сосредоточению всех необходимых ресурсов железнодорожникам удалось возобновить движение гораздо раньше запланированного срока, отмечают РЖД.
В Северо-Байкальском районе Бурятии 19 августа из-за аномальных дождей река Холодная вышла из берегов, частично разрушила дамбу и размыла железнодорожное полотно. Сквозное движение поездов по БАМу было приостановлено. Предполагалось, что восстановительные работы займут до семи суток.
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