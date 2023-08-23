https://ria.ru/20230823/balitskiy-1891635812.html

Балицкий доложил Путину о ходе подготовки региона к началу учебного года

Балицкий доложил Путину о ходе подготовки региона к началу учебного года - РИА Новости, 23.08.2023

Балицкий доложил Путину о ходе подготовки региона к началу учебного года

Все школьники в Запорожской области обеспечены учебниками, учебные учреждения охраняются в соответствии с требованиями Росгвардии, работают кружки, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:32

2023-08-23T02:32

2023-08-23T02:52

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир путин

сергей кириенко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Все школьники в Запорожской области обеспечены учебниками, учебные учреждения охраняются в соответствии с требованиями Росгвардии, работают кружки, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Евгений Балицкий. Во время встречи с главой государства Балицкий рассказал о подготовке учебных учреждений Запорожской области к началу учебного года, уточнив, что процесс находится под контролем первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, который посетил накануне регион. "Все дети обеспечены учебниками. В школах в полном объеме сегодня работают все образовательные и развивающие кружки. Выплачен в полном объеме учителям, которые ведут внеклассное чтение, объем денег. Все школы охраняются, охраняются по лицензии Росгвардии", - сказал Балицкий. Он отметил, что во всех школах ученики первых-четвертых классов обеспечены горячим питанием.

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запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, сергей кириенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество