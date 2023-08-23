https://ria.ru/20230823/balitskiy-1891635812.html
Балицкий доложил Путину о ходе подготовки региона к началу учебного года
Балицкий доложил Путину о ходе подготовки региона к началу учебного года - РИА Новости, 23.08.2023
Балицкий доложил Путину о ходе подготовки региона к началу учебного года
Все школьники в Запорожской области обеспечены учебниками, учебные учреждения охраняются в соответствии с требованиями Росгвардии, работают кружки, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:32
2023-08-23T02:32
2023-08-23T02:52
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
сергей кириенко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Все школьники в Запорожской области обеспечены учебниками, учебные учреждения охраняются в соответствии с требованиями Росгвардии, работают кружки, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора региона Евгений Балицкий. Во время встречи с главой государства Балицкий рассказал о подготовке учебных учреждений Запорожской области к началу учебного года, уточнив, что процесс находится под контролем первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, который посетил накануне регион. "Все дети обеспечены учебниками. В школах в полном объеме сегодня работают все образовательные и развивающие кружки. Выплачен в полном объеме учителям, которые ведут внеклассное чтение, объем денег. Все школы охраняются, охраняются по лицензии Росгвардии", - сказал Балицкий. Он отметил, что во всех школах ученики первых-четвертых классов обеспечены горячим питанием.
https://ria.ru/20230823/vybory-1891634720.html
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запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, сергей кириенко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Балицкий доложил Путину о ходе подготовки региона к началу учебного года
Балицкий доложил Путину о подготовке Запорожской области к началу учебного года