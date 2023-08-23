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Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине - РИА Новости, 23.08.2023
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Туризм
 
02:02 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/avtoputeshestviya-1891384622.html
Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине
Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине - РИА Новости, 23.08.2023
Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине
Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле летом 2023 года, сообщает "Твил". РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:02
2023-08-23T02:02
туризм
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туристы
сочи
анапа
геленджик
отдых в россии
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле летом 2023 года, сообщает "Твил".На первом месте оказался Сочи – 20 процентов летних бронирований у автотуристов. На втором – Анапа, а на третьем – Геленджик (12 и шесть процентов бронирований соответственно).По данным аналитиков, на летний сезон 2023 года наличие парковки в месте размещения – требование, которое находится в приоритете у путешественников. Это 15 процентов от всех запросов, и это условие опережает даже близость моря (12 процентов).
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, анапа, геленджик, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Анапа, Геленджик, отдых в России
Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине

Сочи и Анапа вошли в число самых популярных городов для путешествий на машине

© iStock.com / Polina LebedДевушка, путешествующая на автомобиле, любуется закатом на пляже
Девушка, путешествующая на автомобиле, любуется закатом на пляже - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© iStock.com / Polina Lebed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле летом 2023 года, сообщает "Твил".
На первом месте оказался Сочи – 20 процентов летних бронирований у автотуристов. На втором – Анапа, а на третьем – Геленджик (12 и шесть процентов бронирований соответственно).
По данным аналитиков, на летний сезон 2023 года наличие парковки в месте размещения – требование, которое находится в приоритете у путешественников. Это 15 процентов от всех запросов, и это условие опережает даже близость моря (12 процентов).
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Названы самые популярные маршруты для экскурсий на автомобиле
2 августа, 04:54
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСочиАнапаГеленджикотдых в России
 
 
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