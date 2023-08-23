https://ria.ru/20230823/avtoputeshestviya-1891384622.html
Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине
Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине - РИА Новости, 23.08.2023
Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине
Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле летом 2023 года, сообщает "Твил". РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:02
2023-08-23T02:02
2023-08-23T02:02
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геленджик
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле летом 2023 года, сообщает "Твил".На первом месте оказался Сочи – 20 процентов летних бронирований у автотуристов. На втором – Анапа, а на третьем – Геленджик (12 и шесть процентов бронирований соответственно).По данным аналитиков, на летний сезон 2023 года наличие парковки в месте размещения – требование, которое находится в приоритете у путешественников. Это 15 процентов от всех запросов, и это условие опережает даже близость моря (12 процентов).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, анапа, геленджик, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Анапа, Геленджик, отдых в России
Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине
Сочи и Анапа вошли в число самых популярных городов для путешествий на машине
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле летом 2023 года, сообщает "Твил".
На первом месте оказался Сочи – 20 процентов летних бронирований у автотуристов. На втором – Анапа, а на третьем – Геленджик (12 и шесть процентов бронирований соответственно).
По данным аналитиков, на летний сезон 2023 года наличие парковки в месте размещения – требование, которое находится в приоритете у путешественников. Это 15 процентов от всех запросов, и это условие опережает даже близость моря (12 процентов).
Названы самые популярные маршруты для экскурсий на автомобиле