https://ria.ru/20230823/avtoputeshestviya-1891384622.html

Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине

Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине - РИА Новости, 23.08.2023

Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на машине

Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле летом 2023 года, сообщает "Твил". РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:02

2023-08-23T02:02

2023-08-23T02:02

туризм

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сочи

анапа

геленджик

отдых в россии

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для путешествий на автомобиле летом 2023 года, сообщает "Твил".На первом месте оказался Сочи – 20 процентов летних бронирований у автотуристов. На втором – Анапа, а на третьем – Геленджик (12 и шесть процентов бронирований соответственно).По данным аналитиков, на летний сезон 2023 года наличие парковки в месте размещения – требование, которое находится в приоритете у путешественников. Это 15 процентов от всех запросов, и это условие опережает даже близость моря (12 процентов).

https://ria.ru/20230802/avto-1887656890.html

сочи

анапа

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, анапа, геленджик, отдых в россии