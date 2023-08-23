https://ria.ru/20230823/avtomobilestroenie-1891711397.html

Стратегию развития автомобилестроения разработали в Липецкой области

Стратегию развития автомобилестроения разработали в Липецкой области - РИА Новости, 23.08.2023

Стратегию развития автомобилестроения разработали в Липецкой области

Власти Липецкой области разработали стратегию развития автомобильной промышленности на территории региона на ближайшие десять лет; она предусматривает создание... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:19

2023-08-23T12:19

2023-08-23T12:19

липецкая область

"липецк"

игорь артамонов

автомобили

промышленность

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ЛИПЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Власти Липецкой области разработали стратегию развития автомобильной промышленности на территории региона на ближайшие десять лет; она предусматривает создание предприятий и кластеров комплексного автомобилестроения и сельхозтехники, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Губернатор отметил, что сегодня в Липецкой области закладывается фундамент для создания и успешного развития в регионе отечественного автомобилестроения. Действует завод по производству электромобилей, создана кооперация из предприятий, производящих материалы для автомобильной отрасли. Она объединяет заводы по выпуску автошин, лакокрасочных материалов, производству алюминиевых сплавов и литью деталей, автолистовой стали, элементов гидравлического усилителя руля, светотехники и электрооборудования. Часть предприятий расположена в ОЭЗ "Липецк". По словам Артамонова, особое место в стратегии, занимает создание и развитие автомобильного кластера с готовой инфраструктурой, системой льгот и преференций для инвесторов. Основной продукцией кластера станет сельхозтехника. Над этим проектом липчане работают вместе с белорусскими партнерами. Благодаря этому партнерству появится одна тысяча новых рабочих мест. Для производителей сельскохозяйственной техники в рамках кластера власти Липецкой области готовят отдельные программы и меры поддержки: льготные займы и кредиты, возмещение затрат на инфраструктуру, особые условия доступа к субсидиарным программам. Сопровождение бизнес-проектов и помощь в их реализации готовы взять на себя специалисты Агентства инвестиционного развития Липецкой области. "Что касается сопровождения проекта, работы с ресурсоснабжающими организациями, благоустройства – с нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь. Надеемся, что никакие факторы не повлияют на нашу совместную работу, и в Липецкой области будет создан крупнейший машиностроительный кластер", – прокомментировал Игорь Артамонов. В заключении он подчеркнул, что сосредоточение в одном месте ключевых направлений коммерческого и сельскохозяйственного автомобилестроения, а также комплектующих для техники – это стратегически важная задача для органов власти, институтов развития, инжиниринговых компаний. Артамонов считает, что Липецкая область обладает уникальным сочетанием всех необходимых условий для производителей.

https://ria.ru/20230822/turizm-1891516163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

"липецк", игорь артамонов, автомобили, промышленность