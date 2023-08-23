Рейтинг@Mail.ru
ВСУ более десяти раз за неделю неудачно атаковали в ЛНР - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/ataki-1891659309.html
ВСУ более десяти раз за неделю неудачно атаковали в ЛНР
ВСУ более десяти раз за неделю неудачно атаковали в ЛНР - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ более десяти раз за неделю неудачно атаковали в ЛНР
За неделю ВСУ более 10 раз неудачно штурмовали в ЛНР утерянные ранее позиции в районе сел Терны и Торское, а также в Серебрянском лесничестве, в ходе активной... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:18
2023-08-23T09:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
андрей марочко
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. За неделю ВСУ более 10 раз неудачно штурмовали в ЛНР утерянные ранее позиции в районе сел Терны и Торское, а также в Серебрянском лесничестве, в ходе активной обороны ВС РФ ликвидировали порядка 100 военных Киева и уничтожили более 10 единиц техники, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянского лесничества противником продолжаются безуспешные попытки атаковать наши позиции. С начала недели вооруженными формированиями Украины было предпринято более 10 штурмов, целью которых было отбить ранее утраченные позиции. Все атаки отражены, прорыва линии обороны не допущено. В ходе ведения активной обороны военнослужащими РФ за этот интервал времени ликвидировано порядка 100 боевиков и уничтожено более 10 единиц бронетехники", - сообщил РИА Новости Марочко. Он добавил, что на этих участках российские войска неоднократно срывали ротационные мероприятия ВСУ и их попытки восполнить расход боеприпасов.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5437fbfc21d3aae341bf3176aacf3021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
ВСУ более десяти раз за неделю неудачно атаковали в ЛНР

Марочко: ВСУ более десяти раз за неделю атаковали утерянные в ЛНР позиции

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. За неделю ВСУ более 10 раз неудачно штурмовали в ЛНР утерянные ранее позиции в районе сел Терны и Торское, а также в Серебрянском лесничестве, в ходе активной обороны ВС РФ ликвидировали порядка 100 военных Киева и уничтожили более 10 единиц техники, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянского лесничества противником продолжаются безуспешные попытки атаковать наши позиции. С начала недели вооруженными формированиями Украины было предпринято более 10 штурмов, целью которых было отбить ранее утраченные позиции. Все атаки отражены, прорыва линии обороны не допущено. В ходе ведения активной обороны военнослужащими РФ за этот интервал времени ликвидировано порядка 100 боевиков и уничтожено более 10 единиц бронетехники", - сообщил РИА Новости Марочко.
Он добавил, что на этих участках российские войска неоднократно срывали ротационные мероприятия ВСУ и их попытки восполнить расход боеприпасов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Будет только хуже. Украина в ужасе от нового решения Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАндрей МарочкоЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала