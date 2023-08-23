https://ria.ru/20230823/ataki-1891659309.html

ВСУ более десяти раз за неделю неудачно атаковали в ЛНР

ВСУ более десяти раз за неделю неудачно атаковали в ЛНР - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ более десяти раз за неделю неудачно атаковали в ЛНР

За неделю ВСУ более 10 раз неудачно штурмовали в ЛНР утерянные ранее позиции в районе сел Терны и Торское, а также в Серебрянском лесничестве, в ходе активной... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:18

2023-08-23T09:18

2023-08-23T09:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

андрей марочко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. За неделю ВСУ более 10 раз неудачно штурмовали в ЛНР утерянные ранее позиции в районе сел Терны и Торское, а также в Серебрянском лесничестве, в ходе активной обороны ВС РФ ликвидировали порядка 100 военных Киева и уничтожили более 10 единиц техники, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянского лесничества противником продолжаются безуспешные попытки атаковать наши позиции. С начала недели вооруженными формированиями Украины было предпринято более 10 штурмов, целью которых было отбить ранее утраченные позиции. Все атаки отражены, прорыва линии обороны не допущено. В ходе ведения активной обороны военнослужащими РФ за этот интервал времени ликвидировано порядка 100 боевиков и уничтожено более 10 единиц бронетехники", - сообщил РИА Новости Марочко. Он добавил, что на этих участках российские войска неоднократно срывали ротационные мероприятия ВСУ и их попытки восполнить расход боеприпасов.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, андрей марочко, луганская народная республика