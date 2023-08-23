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"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП - РИА Новости, 23.08.2023
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12:00 23.08.2023 (обновлено: 15:07 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/anoreksiya-1891700430.html
"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП
"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП - РИА Новости, 23.08.2023
"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП
Анорексия считается самым известным расстройством пищевого поведения, но в медицинских кругах до сих пор спорят о причинах ее возникновения. В какой момент желание быть стройным становится смертельно опасным, как проявляется болезнь и что делать, если вы оказались в группе риска.
2023-08-23T12:00
2023-08-23T15:07
правда тела
медицина
подкаст
наталья лосева
здоровый образ жизни (зож)
питание
диета
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"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП
Анорексия считается самым известным расстройством пищевого поведения, но в медицинских кругах до сих пор спорят о причинах ее возникновения. В какой момент желание быть стройным становится смертельно опасным, как проявляется болезнь и что делать, если вы оказались в группе риска.
audio/mpeg
"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП
Анорексия считается самым известным расстройством пищевого поведения, но в медицинских кругах до сих пор спорят о причинах ее возникновения. В какой момент желание быть стройным становится смертельно опасным, как проявляется болезнь и что делать, если вы оказались в группе риска.
audio/mpeg
Почему лечением анорексии занимаются психиатры, как выглядит профилактика этой болезни и почему нельзя хвалить за похудение - рассказывает клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.1:40 симптомы анорексии5:10 как врачи определяют анорексию8:50 тревожность и РПП12:00 убираем внутреннего критика14:00 “человек с расстройством уже себе не принадлежит”16:50 генетика анорексии19:00 статистика похудения21:00 есть ли профилактика РПП?Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября на нескольких площадках столицы. В мультимедийном пространстве Гостиного двора представлена экспозиция про развитие здравоохранения, образования и социальной защиты, проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки, а также концерты. Узнать подробную программу форума можно на официальном сайте (ссылка на сайт - https://mosurbanforum.ru/gd )Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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медицина, подкаст, наталья лосева, здоровый образ жизни (зож), питание, диета, аудио, психиатрия, психология, похудение
Правда тела, Медицина, Подкаст, Наталья Лосева, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Питание, Диета, Психиатрия, Психология, Похудение
Правда тела

"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП

Правда тела
"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Анорексия считается самым известным расстройством пищевого поведения, но в медицинских кругах до сих пор спорят о причинах ее возникновения. В какой момент желание быть стройным становится смертельно опасным, как проявляется болезнь и что делать, если вы оказались в группе риска.
Почему лечением анорексии занимаются психиатры, как выглядит профилактика этой болезни и почему нельзя хвалить за похудение - рассказывает клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.

1:40 симптомы анорексии
5:10 как врачи определяют анорексию
8:50 тревожность и РПП
12:00 убираем внутреннего критика
14:00 “человек с расстройством уже себе не принадлежит”
16:50 генетика анорексии
19:00 статистика похудения
21:00 есть ли профилактика РПП?
Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября на нескольких площадках столицы. В мультимедийном пространстве Гостиного двора представлена экспозиция про развитие здравоохранения, образования и социальной защиты, проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки, а также концерты. Узнать подробную программу форума можно на официальном сайте (ссылка на сайт - https://mosurbanforum.ru/gd )
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iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаМедицинаПодкастНаталья ЛосеваЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)ПитаниеДиетаПсихиатрияПсихологияПохудение
 
 
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