https://ria.ru/20230823/anoreksiya-1891700430.html

"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП

"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП - РИА Новости, 23.08.2023

"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП

Анорексия считается самым известным расстройством пищевого поведения, но в медицинских кругах до сих пор спорят о причинах ее возникновения. В какой момент желание быть стройным становится смертельно опасным, как проявляется болезнь и что делать, если вы оказались в группе риска.

2023-08-23T12:00

2023-08-23T12:00

2023-08-23T15:07

правда тела

медицина

подкаст

наталья лосева

здоровый образ жизни (зож)

питание

диета

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"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП Анорексия считается самым известным расстройством пищевого поведения, но в медицинских кругах до сих пор спорят о причинах ее возникновения. В какой момент желание быть стройным становится смертельно опасным, как проявляется болезнь и что делать, если вы оказались в группе риска. audio/mpeg

"Правда тела". Анорексия. Как распознать самое опасное РПП Анорексия считается самым известным расстройством пищевого поведения, но в медицинских кругах до сих пор спорят о причинах ее возникновения. В какой момент желание быть стройным становится смертельно опасным, как проявляется болезнь и что делать, если вы оказались в группе риска. audio/mpeg

Почему лечением анорексии занимаются психиатры, как выглядит профилактика этой болезни и почему нельзя хвалить за похудение - рассказывает клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Никита Чернов.1:40 симптомы анорексии5:10 как врачи определяют анорексию8:50 тревожность и РПП12:00 убираем внутреннего критика14:00 “человек с расстройством уже себе не принадлежит”16:50 генетика анорексии19:00 статистика похудения21:00 есть ли профилактика РПП?Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября на нескольких площадках столицы. В мультимедийном пространстве Гостиного двора представлена экспозиция про развитие здравоохранения, образования и социальной защиты, проходят лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки, а также концерты. Узнать подробную программу форума можно на официальном сайте (ссылка на сайт - https://mosurbanforum.ru/gd )Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медицина, подкаст, наталья лосева, здоровый образ жизни (зож), питание, диета, аудио, психиатрия, психология, похудение