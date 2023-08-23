https://ria.ru/20230823/aktivy-1891697627.html

ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами

ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами - РИА Новости, 23.08.2023

ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами

Проект президентского указа об обмене замороженных активов в первую очередь коснется розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:38

2023-08-23T11:38

2023-08-23T15:01

экономика

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Проект президентского указа об обмене замороженных активов в первую очередь коснется розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С", говорится в комментарии пресс-службы Банка России. "Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие "заблокированные" иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С". Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным", — пояснил регулятор.В этом случае говорится, как правило, об инвестициях, сумма которых заблокирована на счетах российских брокеров или других организаций финансовой инфраструктуры в иностранных депозитариях.Детальный порядок операций будет отражен в указе президента и соответствующих нормативно-правовых актах, добавили в ЦБ.Правительство и Банк России подготовили проект документа. Министр финансов Антон Силуанов накануне сообщил, что на первом этапе инициатива затронет активы объемом 100 миллиардов рублей. НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подали заявки в европейские депозитарии.

https://ria.ru/20230403/aktivy-1862634968.html

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экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)