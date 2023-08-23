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ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами - РИА Новости, 23.08.2023
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11:38 23.08.2023 (обновлено: 15:01 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/aktivy-1891697627.html
ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами
ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами - РИА Новости, 23.08.2023
ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами
Проект президентского указа об обмене замороженных активов в первую очередь коснется розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:38
2023-08-23T15:01
экономика
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Проект президентского указа об обмене замороженных активов в первую очередь коснется розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С", говорится в комментарии пресс-службы Банка России. "Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие "заблокированные" иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С". Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным", — пояснил регулятор.В этом случае говорится, как правило, об инвестициях, сумма которых заблокирована на счетах российских брокеров или других организаций финансовой инфраструктуры в иностранных депозитариях.Детальный порядок операций будет отражен в указе президента и соответствующих нормативно-правовых актах, добавили в ЦБ.Правительство и Банк России подготовили проект документа. Министр финансов Антон Силуанов накануне сообщил, что на первом этапе инициатива затронет активы объемом 100 миллиардов рублей. НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подали заявки в европейские депозитарии.
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экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами

ЦБ: обмен замороженными активами сначала коснется розничных инвесторов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Проект президентского указа об обмене замороженных активов в первую очередь коснется розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С", говорится в комментарии пресс-службы Банка России.
"Заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие "заблокированные" иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С". Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным", — пояснил регулятор.
В этом случае говорится, как правило, об инвестициях, сумма которых заблокирована на счетах российских брокеров или других организаций финансовой инфраструктуры в иностранных депозитариях.

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в черный список в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Детальный порядок операций будет отражен в указе президента и соответствующих нормативно-правовых актах, добавили в ЦБ.
Правительство и Банк России подготовили проект документа. Министр финансов Антон Силуанов накануне сообщил, что на первом этапе инициатива затронет активы объемом 100 миллиардов рублей.
НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подали заявки в европейские депозитарии.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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ЭкономикаАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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