https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов - РИА Новости, 23.08.2023
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:14
2023-08-23T03:14
2023-08-23T03:14
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.По информации на 3.03 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны четыре рейса на вылет и пять рейсов на прилет.В "Домодедово" на ближайшие два часа на вылет один рейс отменен, на прилет задержаны пять рейсов.В "Шереметьево" на вылет задержаны три рейса, на прилет - пять рейсов.
https://ria.ru/20230822/aeroporty-1891448654.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.
По информации на 3.03 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны четыре рейса на вылет и пять рейсов на прилет.
В "Домодедово" на ближайшие два часа на вылет один рейс отменен, на прилет задержаны пять рейсов.
В "Шереметьево" на вылет задержаны три рейса, на прилет - пять рейсов.
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве