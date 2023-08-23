https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html

Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов

Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов - РИА Новости, 23.08.2023

Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов

В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T03:14

2023-08-23T03:14

2023-08-23T03:14

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.По информации на 3.03 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны четыре рейса на вылет и пять рейсов на прилет.В "Домодедово" на ближайшие два часа на вылет один рейс отменен, на прилет задержаны пять рейсов.В "Шереметьево" на вылет задержаны три рейса, на прилет - пять рейсов.

https://ria.ru/20230822/aeroporty-1891448654.html

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2023

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)