Рейтинг@Mail.ru
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов - РИА Новости, 23.08.2023
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:14
2023-08-23T03:14
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872848717_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_ad3b3ef5ffd46eb3e7865bd031a5276a.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.По информации на 3.03 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны четыре рейса на вылет и пять рейсов на прилет.В "Домодедово" на ближайшие два часа на вылет один рейс отменен, на прилет задержаны пять рейсов.В "Шереметьево" на вылет задержаны три рейса, на прилет - пять рейсов.
https://ria.ru/20230822/aeroporty-1891448654.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872848717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9835ee3567e916aa2ada20dd62851ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов

Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТабло вылетов в аэропорту Внуково в Москве
Табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет, следует из данных онлайн-табло.
По информации на 3.03 мск среды, на ближайшие два часа во "Внуково" задержаны четыре рейса на вылет и пять рейсов на прилет.
В "Домодедово" на ближайшие два часа на вылет один рейс отменен, на прилет задержаны пять рейсов.
В "Шереметьево" на вылет задержаны три рейса, на прилет - пять рейсов.
Здание аэропорта в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Нижегородский аэропорт принял два рейса из-за ограничений в Москве
Вчера, 10:07
 
Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала