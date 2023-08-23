https://ria.ru/20230823/aeroport-1891658478.html
Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве
Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 23.08.2023
Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в среду рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:07
2023-08-23T09:07
2023-08-23T09:07
москва
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в среду рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее в среду Росавиация сообщала, что в аэропортах Москвы и аэропорту "Жуковский" рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты, сейчас аэропорты работают штатно. "Приняли один борт, в течение часа обратно улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолёта.
https://ria.ru/20230823/moskva-1891651770.html
https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html
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нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Москва, Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве
Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в московском авиаузле
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в среду рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее в среду Росавиация
сообщала, что в аэропортах Москвы и аэропорту "Жуковский" рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты, сейчас аэропорты работают штатно.
Московские аэропорты после утренних ограничений восстановили штатную работу
"Приняли один борт, в течение часа обратно улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолёта.
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов