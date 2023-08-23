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Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 23.08.2023
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09:07 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/aeroport-1891658478.html
Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве
Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 23.08.2023
Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве
Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в среду рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:07
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москва
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в среду рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее в среду Росавиация сообщала, что в аэропортах Москвы и аэропорту "Жуковский" рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты, сейчас аэропорты работают штатно. "Приняли один борт, в течение часа обратно улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолёта.
https://ria.ru/20230823/moskva-1891651770.html
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москва
нижний новгород
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москва, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Москва, Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве

Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в московском авиаузле

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в среду рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее в среду Росавиация сообщала, что в аэропортах Москвы и аэропорту "Жуковский" рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты, сейчас аэропорты работают штатно.
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Московские аэропорты после утренних ограничений восстановили штатную работу
Вчера, 08:10
"Приняли один борт, в течение часа обратно улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.
Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолёта.
Табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Три московских аэропорта ввели ограничения на вылет и прилет самолетов
Вчера, 03:14
 
МоскваНижний НовгородФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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