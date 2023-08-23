https://ria.ru/20230823/aeroport-1891658478.html

Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве

Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве - РИА Новости, 23.08.2023

Нижегородский аэропорт принял один рейс из-за ограничений в Москве

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в среду рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:07

2023-08-23T09:07

2023-08-23T09:07

москва

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в среду рано утром принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полеты в воздушных гаванях Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее в среду Росавиация сообщала, что в аэропортах Москвы и аэропорту "Жуковский" рано утром в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты, сейчас аэропорты работают штатно. "Приняли один борт, в течение часа обратно улетел", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта. Ранее сообщалось, что утром 21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял 9 воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, утром 22 августа - 2 самолёта.

https://ria.ru/20230823/moskva-1891651770.html

https://ria.ru/20230823/aeroporty-1891638197.html

москва

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество