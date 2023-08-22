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В Московском зоопарке появились на свет овцебык и сычуаньский такин - РИА Новости, 22.08.2023
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08:10 22.08.2023 (обновлено: 10:33 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/zoopark-1891428660.html
В Московском зоопарке появились на свет овцебык и сычуаньский такин
В Московском зоопарке появились на свет овцебык и сычуаньский такин - РИА Новости, 22.08.2023
В Московском зоопарке появились на свет овцебык и сычуаньский такин
Овцебык и сычуаньский такин появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:10
2023-08-22T10:33
хорошие новости
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Овцебык и сычуаньский такин появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы. &quot;Два забавных малыша родились этим летом в Московском зоопарке. Детеныш появился у пары сычуаньских такинов, потомством обзавелись и овцебыки. Сейчас можно посмотреть на малюток, пасущихся вместе с родителями под открытым небом. Они уже немного подросли и окрепли&quot;, — говорится в сообщении.Детеныши постепенно переходят от материнского молока к растительной пище. Помимо свежей травы, в рацион маленьких такина и овцебыка входят ветки, морковь и другие овощи, а также мюсли. Такины обитают в вольере на новой территории, между вольерами верблюдов и оленей Давида, а овцебыки — на старой территории, напротив вольера северных лесных оленей. Древние предки овцебыков жили на Земле еще десять миллионов лет назад, в эпоху миоцена. Сегодня их естественный ареал обитания сузился до Арктики, а дикое поголовье сократилось. Овцебык относится к китопарнокопытным, риск его исчезновения вызывает у ученых меньшие опасения. Однако в крупных зоопарках мира зоологи работают над созданием и сохранением резервной популяции. В Московском зоопарке малыши у овцебыков появляются на свет примерно раз в два-три года. Эти создания сочетают в себе признаки двух животных одновременно: телосложением и устройством внутренних органов они походят на быков, а повадками — на овец. &quot;В этом году самке овцебыка не понадобилась помощь зоологов при родах. Малыш появился на свет ночью под открытым небом — в условиях, приближенных к естественным. Все прошло спокойно. Рано утром сотрудники помогли матери и детенышу пройти во внутренние помещения&quot;, — приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Как только маленькому овцебыку исполнилась неделя, ветврачи провели необходимые процедуры: взяли кровь на анализ, вкололи витаминный комплекс, взвесили и чипировали. Во время обследования выяснилось, что это самец. Сейчас он весит чуть более 50 килограммов. Детеныш активен и любознателен. Продолжательницей рода стала наследница знаменитого такина Московского зоопарка по имени Кракен. Отец малютки прибыл из центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Сычуаньские такины живут в Московском зоопарке с 2009 года. На городской территории сейчас находятся четыре сычуаньских такина: детеныш, его родители и бабушка.
https://ria.ru/20230812/dzheyrany-1889676803.html
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке появились на свет овцебык и сычуаньский такин

В Московском зоопарке появились на свет детеныши овцебыка и сычуаньского такина

© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка/Сайт мэра МосквыДетеныш овцебыка
Детеныш овцебыка - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка/Сайт мэра Москвы
Детеныш овцебыка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Овцебык и сычуаньский такин появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы.
«

"Два забавных малыша родились этим летом в Московском зоопарке. Детеныш появился у пары сычуаньских такинов, потомством обзавелись и овцебыки. Сейчас можно посмотреть на малюток, пасущихся вместе с родителями под открытым небом. Они уже немного подросли и окрепли", — говорится в сообщении.

Детеныши постепенно переходят от материнского молока к растительной пище. Помимо свежей травы, в рацион маленьких такина и овцебыка входят ветки, морковь и другие овощи, а также мюсли. Такины обитают в вольере на новой территории, между вольерами верблюдов и оленей Давида, а овцебыки — на старой территории, напротив вольера северных лесных оленей.
Древние предки овцебыков жили на Земле еще десять миллионов лет назад, в эпоху миоцена. Сегодня их естественный ареал обитания сузился до Арктики, а дикое поголовье сократилось. Овцебык относится к китопарнокопытным, риск его исчезновения вызывает у ученых меньшие опасения. Однако в крупных зоопарках мира зоологи работают над созданием и сохранением резервной популяции. В Московском зоопарке малыши у овцебыков появляются на свет примерно раз в два-три года.
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Эти создания сочетают в себе признаки двух животных одновременно: телосложением и устройством внутренних органов они походят на быков, а повадками — на овец.
«

"В этом году самке овцебыка не понадобилась помощь зоологов при родах. Малыш появился на свет ночью под открытым небом — в условиях, приближенных к естественным. Все прошло спокойно. Рано утром сотрудники помогли матери и детенышу пройти во внутренние помещения", — приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Как только маленькому овцебыку исполнилась неделя, ветврачи провели необходимые процедуры: взяли кровь на анализ, вкололи витаминный комплекс, взвесили и чипировали. Во время обследования выяснилось, что это самец. Сейчас он весит чуть более 50 килограммов. Детеныш активен и любознателен.
Продолжательницей рода стала наследница знаменитого такина Московского зоопарка по имени Кракен. Отец малютки прибыл из центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Сычуаньские такины живут в Московском зоопарке с 2009 года. На городской территории сейчас находятся четыре сычуаньских такина: детеныш, его родители и бабушка.
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