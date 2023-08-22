https://ria.ru/20230822/zoopark-1891428660.html

В Московском зоопарке появились на свет овцебык и сычуаньский такин

В Московском зоопарке появились на свет овцебык и сычуаньский такин - РИА Новости, 22.08.2023

В Московском зоопарке появились на свет овцебык и сычуаньский такин

Овцебык и сычуаньский такин появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:10

2023-08-22T08:10

2023-08-22T10:33

хорошие новости

московский зоопарк

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891429384_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_bbb8a5b779ffee1074cad60d7efba345.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Овцебык и сычуаньский такин появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы. "Два забавных малыша родились этим летом в Московском зоопарке. Детеныш появился у пары сычуаньских такинов, потомством обзавелись и овцебыки. Сейчас можно посмотреть на малюток, пасущихся вместе с родителями под открытым небом. Они уже немного подросли и окрепли", — говорится в сообщении.Детеныши постепенно переходят от материнского молока к растительной пище. Помимо свежей травы, в рацион маленьких такина и овцебыка входят ветки, морковь и другие овощи, а также мюсли. Такины обитают в вольере на новой территории, между вольерами верблюдов и оленей Давида, а овцебыки — на старой территории, напротив вольера северных лесных оленей. Древние предки овцебыков жили на Земле еще десять миллионов лет назад, в эпоху миоцена. Сегодня их естественный ареал обитания сузился до Арктики, а дикое поголовье сократилось. Овцебык относится к китопарнокопытным, риск его исчезновения вызывает у ученых меньшие опасения. Однако в крупных зоопарках мира зоологи работают над созданием и сохранением резервной популяции. В Московском зоопарке малыши у овцебыков появляются на свет примерно раз в два-три года. Эти создания сочетают в себе признаки двух животных одновременно: телосложением и устройством внутренних органов они походят на быков, а повадками — на овец. "В этом году самке овцебыка не понадобилась помощь зоологов при родах. Малыш появился на свет ночью под открытым небом — в условиях, приближенных к естественным. Все прошло спокойно. Рано утром сотрудники помогли матери и детенышу пройти во внутренние помещения", — приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Как только маленькому овцебыку исполнилась неделя, ветврачи провели необходимые процедуры: взяли кровь на анализ, вкололи витаминный комплекс, взвесили и чипировали. Во время обследования выяснилось, что это самец. Сейчас он весит чуть более 50 килограммов. Детеныш активен и любознателен. Продолжательницей рода стала наследница знаменитого такина Московского зоопарка по имени Кракен. Отец малютки прибыл из центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Сычуаньские такины живут в Московском зоопарке с 2009 года. На городской территории сейчас находятся четыре сычуаньских такина: детеныш, его родители и бабушка.

https://ria.ru/20230812/dzheyrany-1889676803.html

https://ria.ru/20230805/zhiraf-1888318937.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московский зоопарк, москва