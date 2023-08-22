https://ria.ru/20230822/zhurnalisty-1891566528.html
В ДНР прокомментировали запрет Киева на посещение журналистами линии фронта
В ДНР прокомментировали запрет Киева на посещение журналистами линии фронта - РИА Новости, 22.08.2023
В ДНР прокомментировали запрет Киева на посещение журналистами линии фронта
Киев запретил выезд иностранных журналистов в зону боевых действий по согласованию со своими западными кураторами, которые тоже опасаются объективной информации РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:37
2023-08-22T17:37
2023-08-22T17:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
владимир бидёвка
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Киев запретил выезд иностранных журналистов в зону боевых действий по согласованию со своими западными кураторами, которые тоже опасаются объективной информации с фронта, заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Швейцарское издание Temps сообщило ранее, что Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта, возможно из-за высокого уровня потерь среди личного состава и отсутствия результатов наступления. Источник в украинских силовых ведомствах подтвердил, что иностранным и украинским журналистам на неофициальном уровне запрещено ездить на фронт. "Запрет иностранным журналистам находиться в зоне боевых действий Киев принял по согласованию со своими западными кураторами. Это связано с тем, что иностранные СМИ могут показать объективную картину происходящего на линии фронта со стороны Украины. Западным элитам это не нужно", - сказал Бидевка. По его мнению, европейский обыватель "и так задается вопросом, зачем их правительства кидают десятки миллиардов в топку этой войны вместо того, чтобы сосредоточится на решении проблем своих граждан".
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донецкая народная республика, украина, владимир бидёвка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Бидёвка
В ДНР прокомментировали запрет Киева на посещение журналистами линии фронта
Глава Народного совета ДНР: Киев боится объективных репортажей с линии фронта
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Киев запретил выезд иностранных журналистов в зону боевых действий по согласованию со своими западными кураторами, которые тоже опасаются объективной информации с фронта, заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Швейцарское издание Temps сообщило ранее, что Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта, возможно из-за высокого уровня потерь среди личного состава и отсутствия результатов наступления. Источник в украинских силовых ведомствах подтвердил, что иностранным и украинским журналистам на неофициальном уровне запрещено ездить на фронт.
"Запрет иностранным журналистам находиться в зоне боевых действий Киев принял по согласованию со своими западными кураторами. Это связано с тем, что иностранные СМИ могут показать объективную картину происходящего на линии фронта со стороны Украины
. Западным элитам это не нужно", - сказал Бидевка.
По его мнению, европейский обыватель "и так задается вопросом, зачем их правительства кидают десятки миллиардов в топку этой войны вместо того, чтобы сосредоточится на решении проблем своих граждан".
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