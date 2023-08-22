https://ria.ru/20230822/zhurnalisty-1891566528.html

В ДНР прокомментировали запрет Киева на посещение журналистами линии фронта

В ДНР прокомментировали запрет Киева на посещение журналистами линии фронта - РИА Новости, 22.08.2023

В ДНР прокомментировали запрет Киева на посещение журналистами линии фронта

Киев запретил выезд иностранных журналистов в зону боевых действий по согласованию со своими западными кураторами, которые тоже опасаются объективной информации РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:37

2023-08-22T17:37

2023-08-22T17:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

владимир бидёвка

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Киев запретил выезд иностранных журналистов в зону боевых действий по согласованию со своими западными кураторами, которые тоже опасаются объективной информации с фронта, заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Швейцарское издание Temps сообщило ранее, что Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта, возможно из-за высокого уровня потерь среди личного состава и отсутствия результатов наступления. Источник в украинских силовых ведомствах подтвердил, что иностранным и украинским журналистам на неофициальном уровне запрещено ездить на фронт. "Запрет иностранным журналистам находиться в зоне боевых действий Киев принял по согласованию со своими западными кураторами. Это связано с тем, что иностранные СМИ могут показать объективную картину происходящего на линии фронта со стороны Украины. Западным элитам это не нужно", - сказал Бидевка. По его мнению, европейский обыватель "и так задается вопросом, зачем их правительства кидают десятки миллиардов в топку этой войны вместо того, чтобы сосредоточится на решении проблем своих граждан".

https://ria.ru/20230821/konflikt-1891238066.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, владимир бидёвка