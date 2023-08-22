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В Алтайском крае открыли экологичный животноводческий комплекс
В Алтайском крае открыли экологичный животноводческий комплекс - РИА Новости, 22.08.2023
В Алтайском крае открыли экологичный животноводческий комплекс
Экологичный животноводческий комплекс, где будут производить 35 тысяч тонн молока в год, открыли в Алтайском крае, рассказал губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:57
2023-08-22T16:57
2023-08-22T16:57
алтайский край
экономика
алтайский край
виктор томенко
калужская область
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БАРНАУЛ, 22 авг - РИА Новости. Экологичный животноводческий комплекс, где будут производить 35 тысяч тонн молока в год, открыли в Алтайском крае, рассказал губернатор Виктор Томенко. "Сегодня открыли крупнейший в Заринском районе молочный комплекс "Яново", строительством которого компания "Румелко" занималась с 2021 года. Это был непростой путь, учитывая трудности с поставками оборудования и стройматериалов из-за внешних обстоятельств, но я рад, что благодаря совместной профессиональной работе намеченные планы были реализованы, и все обязательства как со стороны инвестора, так и со стороны краевых властей - выполнены. В том числе мы на уровне правительства занимались решением инфраструктурных вопросов, например, были капитально отремонтированы несколько участков дорог. Уверен, что теперь комплекс ждет счастливая и долгая судьба, мы приложим к этому все необходимые усилия", - написал в своём Telegram-канале Томенко. Губернатор отметил, что комплекс на Алтае - часть масштабного проекта, который "Румелко" реализует сразу в трех регионах. Помимо Алтайского края - в Тверской и Калужской областях. "В Заринском районе комплекс рассчитан на стадо более 6000 голов, по плану здесь рассчитывают производить больше 35 тысяч тонн молока (в год - ред). Всего, как рассказали сегодня руководители компании, здесь будет работать 250 человек. Важно, что при строительстве использовались современные технологии, благодаря которым воздействие на окружающую среду - минимально", - подчеркнул глава региона. Например, в новом комплексе нет котельных - система отопления комплекса работает за счет тепла земли. "В нашем крае мы очень внимательно относимся к сохранению наших природных богатств, так что такой ответственный подход к делу можно только приветствовать", - отметил Томенко.
https://ria.ru/20230818/altay-1890815433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алтайский край, виктор томенко, калужская область
Алтайский край, Экономика, Алтайский край, Виктор Томенко, Калужская область
В Алтайском крае открыли экологичный животноводческий комплекс
В Алтайском крае открыли комплекс для производства 35 тысяч тонн молока в год
БАРНАУЛ, 22 авг - РИА Новости. Экологичный животноводческий комплекс, где будут производить 35 тысяч тонн молока в год, открыли в Алтайском крае, рассказал губернатор Виктор Томенко.
"Сегодня открыли крупнейший в Заринском районе молочный комплекс "Яново", строительством которого компания "Румелко" занималась с 2021 года. Это был непростой путь, учитывая трудности с поставками оборудования и стройматериалов из-за внешних обстоятельств, но я рад, что благодаря совместной профессиональной работе намеченные планы были реализованы, и все обязательства как со стороны инвестора, так и со стороны краевых властей - выполнены. В том числе мы на уровне правительства занимались решением инфраструктурных вопросов, например, были капитально отремонтированы несколько участков дорог. Уверен, что теперь комплекс ждет счастливая и долгая судьба, мы приложим к этому все необходимые усилия", - написал в своём Telegram-канале Томенко.
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Губернатор отметил, что комплекс на Алтае - часть масштабного проекта, который "Румелко" реализует сразу в трех регионах. Помимо Алтайского края - в Тверской и Калужской областях
.
"В Заринском районе комплекс рассчитан на стадо более 6000 голов, по плану здесь рассчитывают производить больше 35 тысяч тонн молока (в год - ред). Всего, как рассказали сегодня руководители компании, здесь будет работать 250 человек. Важно, что при строительстве использовались современные технологии, благодаря которым воздействие на окружающую среду - минимально", - подчеркнул глава региона.
Например, в новом комплексе нет котельных - система отопления комплекса работает за счет тепла земли.
"В нашем крае мы очень внимательно относимся к сохранению наших природных богатств, так что такой ответственный подход к делу можно только приветствовать", - отметил Томенко.
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