https://ria.ru/20230822/zemletryasenie-1891503400.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 22.08.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в турецкой провинции Кайсери на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:01
2023-08-22T14:01
2023-08-22T14:01
кайсери
в мире
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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в турецкой провинции Кайсери на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети X ("икс", ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в районе Сарыз в 13.17 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 7,06 километра.
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кайсери, в мире
В Турции произошло землетрясение
В турецком Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,7