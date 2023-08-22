https://ria.ru/20230822/zarplata-1891507818.html
Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев
Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев - РИА Новости, 22.08.2023
Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев
Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:18
2023-08-22T14:18
2023-08-22T14:18
общество
кемеровская область
сергей цивилев
зарплата
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КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости. Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. "С 1 сентября на 10% будет увеличена зарплата педагогам дошкольного, школьного и дополнительного образования, работникам культуры, социальным работникам, врачам, среднему и младшему персоналу учреждений здравоохранения. Остальным категориям бюджетников заработную плату поднимут с 1 января 2024 года", – говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в правительстве региона, повышение зарплаты коснется примерно 200 тысяч работников бюджетной сферы. Уточняется, что из регионального бюджета в 2023 году на эти цели направят 2,3 миллиарда рублей, в 2024-м - 13,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230821/ucheba-1891248468.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кемеровская область, сергей цивилев, зарплата
Общество, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Зарплата