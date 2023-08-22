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Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев - РИА Новости, 22.08.2023
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14:18 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/zarplata-1891507818.html
Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев
Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев - РИА Новости, 22.08.2023
Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев
Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:18
2023-08-22T14:18
общество
кемеровская область
сергей цивилев
зарплата
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КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости. Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. &quot;С 1 сентября на 10% будет увеличена зарплата педагогам дошкольного, школьного и дополнительного образования, работникам культуры, социальным работникам, врачам, среднему и младшему персоналу учреждений здравоохранения. Остальным категориям бюджетников заработную плату поднимут с 1 января 2024 года&quot;, – говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в правительстве региона, повышение зарплаты коснется примерно 200 тысяч работников бюджетной сферы. Уточняется, что из регионального бюджета в 2023 году на эти цели направят 2,3 миллиарда рублей, в 2024-м - 13,3 миллиарда рублей.
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общество, кемеровская область, сергей цивилев, зарплата
Общество, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Зарплата

Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости. Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
«

"С 1 сентября на 10% будет увеличена зарплата педагогам дошкольного, школьного и дополнительного образования, работникам культуры, социальным работникам, врачам, среднему и младшему персоналу учреждений здравоохранения. Остальным категориям бюджетников заработную плату поднимут с 1 января 2024 года", – говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в правительстве региона, повышение зарплаты коснется примерно 200 тысяч работников бюджетной сферы.
Уточняется, что из регионального бюджета в 2023 году на эти цели направят 2,3 миллиарда рублей, в 2024-м - 13,3 миллиарда рублей.
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