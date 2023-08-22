https://ria.ru/20230822/zarplata-1891507818.html

Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев

Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев - РИА Новости, 22.08.2023

Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, заявил Цивилев

Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:18

2023-08-22T14:18

2023-08-22T14:18

общество

кемеровская область

сергей цивилев

зарплата

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КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости. Бюджетникам в Кузбассе с 1 сентября увеличат зарплату, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. "С 1 сентября на 10% будет увеличена зарплата педагогам дошкольного, школьного и дополнительного образования, работникам культуры, социальным работникам, врачам, среднему и младшему персоналу учреждений здравоохранения. Остальным категориям бюджетников заработную плату поднимут с 1 января 2024 года", – говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в правительстве региона, повышение зарплаты коснется примерно 200 тысяч работников бюджетной сферы. Уточняется, что из регионального бюджета в 2023 году на эти цели направят 2,3 миллиарда рублей, в 2024-м - 13,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230821/ucheba-1891248468.html

кемеровская область

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Наталья Макарова

общество, кемеровская область, сергей цивилев, зарплата