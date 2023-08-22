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На Украине подтвердили информацию о запрете СМИ посещать линию фронта - РИА Новости, 22.08.2023
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14:34 22.08.2023 (обновлено: 15:42 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/zapret-1891511943.html
На Украине подтвердили информацию о запрете СМИ посещать линию фронта
На Украине подтвердили информацию о запрете СМИ посещать линию фронта - РИА Новости, 22.08.2023
На Украине подтвердили информацию о запрете СМИ посещать линию фронта
Иностранным и украинским журналистам на неофициальном уровне запрещено ездить на линию фронта, сообщил источник в украинских силовых ведомствах. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:34
2023-08-22T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Иностранным и украинским журналистам на неофициальном уровне запрещено ездить на линию фронта, сообщил источник в украинских силовых ведомствах. Ранее во вторник швейцарское издание Temps сообщило, что Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта, возможно, из-за высокого уровня потерь среди личного состава и отсутствия результатов наступления. "Официальной команды не было, но неофициально - запрет существует. Но он касается не только иностранных журналистов, а и украинских", — приводит слова источника украинское издание "Страна.ua". По его словам, запрет связан с тем, что нельзя проконтролировать всех журналистов, желающих работать на линии фронта. "Первым этапом ограничения работы журналистов было разделение фронта на зоны, красная, желтая и зеленая. Но эта схема также оказалась не очень эффективной, поэтому доступ решили ограничить", - объяснил источник "Страны". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230822/vsu-1891435678.html
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891323445.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине подтвердили информацию о запрете СМИ посещать линию фронта

Киев закрыл иностранным СМИ доступ на фронт из-за провала контрнаступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Иностранным и украинским журналистам на неофициальном уровне запрещено ездить на линию фронта, сообщил источник в украинских силовых ведомствах.
Ранее во вторник швейцарское издание Temps сообщило, что Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта, возможно, из-за высокого уровня потерь среди личного состава и отсутствия результатов наступления.
"Официальной команды не было, но неофициально - запрет существует. Но он касается не только иностранных журналистов, а и украинских", — приводит слова источника украинское издание "Страна.ua".
По его словам, запрет связан с тем, что нельзя проконтролировать всех журналистов, желающих работать на линии фронта. "Первым этапом ограничения работы журналистов было разделение фронта на зоны, красная, желтая и зеленая. Но эта схема также оказалась не очень эффективной, поэтому доступ решили ограничить", - объяснил источник "Страны".
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Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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