https://ria.ru/20230822/zaporozhe-1891413582.html

В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.08.2023

В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T02:01

2023-08-22T02:01

2023-08-22T02:01

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье прогремели взрывы", - сообщает телеканал со ссылкой на своих корреспондентов. В подконтрольных Киеву частях Запорожской области на момент взрывов была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891411186.html

запорожье

киев

запорожская область

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запорожье, киев, запорожская область, вооруженные силы рф