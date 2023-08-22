Рейтинг@Mail.ru
Количество работников на грани увольнения в Подмосковье уменьшилось - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:29 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/zanyatost-1891580724.html
Количество работников на грани увольнения в Подмосковье уменьшилось
Количество работников на грани увольнения в Подмосковье уменьшилось - РИА Новости, 22.08.2023
Количество работников на грани увольнения в Подмосковье уменьшилось
В текущем году в Подмосковье 2,5 тысячи человек получили работу. При этом с сентября еще 1 тысяча человек перейдет на полную рабочую неделю. В результате... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:29
2023-08-22T18:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891579284_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_208e7e9030078fed45bd0bee7795cbd4.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье 2,5 тысячи человек получили работу. При этом с сентября еще 1 тысяча человек перейдет на полную рабочую неделю. В результате количество близких к увольнению сотрудников в Московской области снизилось в пять раз. Об этом сообщил телеканал "360"."Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержке работодателей нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня", – рассказала министр соцразвития Людмила Болатаева.Сейчас в зоне риска остаются около 2 тысяч сотрудников различных предприятий. При этом такие жители региона, а также работающие неполное время могут пройти бесплатное переобучение по нацпроекту "Демография". Отправить заявление можно на сайте.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891579284_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_82c4f2e3da32bdfad370cbdcca955101.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Количество работников на грани увольнения в Подмосковье уменьшилось

© РИА Новости / Алексей МайшевПосетители в центре занятости населения
Посетители в центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье 2,5 тысячи человек получили работу. При этом с сентября еще 1 тысяча человек перейдет на полную рабочую неделю. В результате количество близких к увольнению сотрудников в Московской области снизилось в пять раз. Об этом сообщил телеканал "360".
«
"Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержке работодателей нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня", – рассказала министр соцразвития Людмила Болатаева.
Сейчас в зоне риска остаются около 2 тысяч сотрудников различных предприятий. При этом такие жители региона, а также работающие неполное время могут пройти бесплатное переобучение по нацпроекту "Демография". Отправить заявление можно на сайте.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала