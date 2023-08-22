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Количество работников на грани увольнения в Подмосковье уменьшилось
Количество работников на грани увольнения в Подмосковье уменьшилось - РИА Новости, 22.08.2023
Количество работников на грани увольнения в Подмосковье уменьшилось
В текущем году в Подмосковье 2,5 тысячи человек получили работу. При этом с сентября еще 1 тысяча человек перейдет на полную рабочую неделю. В результате... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:29
2023-08-22T18:29
2023-08-22T18:29
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В текущем году в Подмосковье 2,5 тысячи человек получили работу. При этом с сентября еще 1 тысяча человек перейдет на полную рабочую неделю. В результате количество близких к увольнению сотрудников в Московской области снизилось в пять раз. Об этом сообщил телеканал "360"."Благодаря стабильной ситуации на рынке труда и поддержке работодателей нам удалось увеличить число работников, которым не грозит увольнение или сокращение рабочего дня", – рассказала министр соцразвития Людмила Болатаева.Сейчас в зоне риска остаются около 2 тысяч сотрудников различных предприятий. При этом такие жители региона, а также работающие неполное время могут пройти бесплатное переобучение по нацпроекту "Демография". Отправить заявление можно на сайте.
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РИА Новости
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РИА Новости
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