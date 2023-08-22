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Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного - РИА Новости, 22.08.2023
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23:03 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/zaluzhnyy-1891623114.html
Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного
Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного - РИА Новости, 22.08.2023
Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в провале наступательной операции ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:03
2023-08-22T23:03
политика
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в провале наступательной операции ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении", — заявил эксперт.Как отметил Джонсон, о разгроме ВСУ красноречиво говорит и решение властей не пускать представителей мировой прессы на фронт, чтобы СМИ не смогли показать всем, насколько плохи дела у киевских силовиков на передовой.Украинские военные начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230822/vsu-1891616850.html
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политика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в провале наступательной операции ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении", — заявил эксперт.
Как отметил Джонсон, о разгроме ВСУ красноречиво говорит и решение властей не пускать представителей мировой прессы на фронт, чтобы СМИ не смогли показать всем, насколько плохи дела у киевских силовиков на передовой.
Украинские военные начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Гибнут последние резервы". Зеленский получил шокирующие новости с фронта
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ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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