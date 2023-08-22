https://ria.ru/20230822/zaluzhnyy-1891623114.html

Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного

Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного - РИА Новости, 22.08.2023

Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в провале наступательной операции ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T23:03

2023-08-22T23:03

2023-08-22T23:03

политика

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261483_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_f1a046ed396abe239f7ac94791614fdc.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в провале наступательной операции ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении", — заявил эксперт.Как отметил Джонсон, о разгроме ВСУ красноречиво говорит и решение властей не пускать представителей мировой прессы на фронт, чтобы СМИ не смогли показать всем, насколько плохи дела у киевских силовиков на передовой.Украинские военные начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230822/vsu-1891616850.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)