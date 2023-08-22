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ФСБ задержала мужчину, пытавшегося купить секретную военную продукцию - РИА Новости, 22.08.2023
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14:19 22.08.2023 (обновлено: 16:11 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/zaderzhannyy-1891508537.html
ФСБ задержала мужчину, пытавшегося купить секретную военную продукцию
ФСБ задержала мужчину, пытавшегося купить секретную военную продукцию - РИА Новости, 22.08.2023
ФСБ задержала мужчину, пытавшегося купить секретную военную продукцию
Оперативники задержали в Ростовской области гражданина РФ, пытавшегося купить секретную военную продукцию для перепродажи, сообщает УФСБ России по региону. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:19
2023-08-22T16:11
"граждане"
фсб
россия
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Оперативники задержали в Ростовской области гражданина РФ, пытавшегося купить секретную военную продукцию для перепродажи, сообщает УФСБ России по региону."Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен", - говорится в сообщении.Отмечается, что секретная военная продукция ему была нужна для перепродажи.Возбуждено уголовное дело по статье 283.1 УК России "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну".В настоящее время оперативники проводят следственные мероприятия для раскрытия возможных дополнительных эпизодов преступлений фигуранта и разоблачения его возможных соучастников.
https://ria.ru/20230816/shpionazh-1890333093.html
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"граждане", фсб, россия, происшествия, ростовская область
"Граждане", ФСБ, Россия, Происшествия, Ростовская область
ФСБ задержала мужчину, пытавшегося купить секретную военную продукцию

ФСБ задержала россиянина при попытке купить секретную военную продукцию

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Оперативники задержали в Ростовской области гражданина РФ, пытавшегося купить секретную военную продукцию для перепродажи, сообщает УФСБ России по региону.
«
"Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что секретная военная продукция ему была нужна для перепродажи.
Возбуждено уголовное дело по статье 283.1 УК России "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну".
В настоящее время оперативники проводят следственные мероприятия для раскрытия возможных дополнительных эпизодов преступлений фигуранта и разоблачения его возможных соучастников.
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