https://ria.ru/20230822/zaderzhanie-1891548801.html

В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом

В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом - РИА Новости, 22.08.2023

В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом

Полицейские в Белгороде задержали мужчину, который разгуливал обнаженным по улицам города, а после выхода из отделения вновь разделся догола и пошел домой,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:40

2023-08-22T16:40

2023-08-22T16:40

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Полицейские в Белгороде задержали мужчину, который разгуливал обнаженным по улицам города, а после выхода из отделения вновь разделся догола и пошел домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Полицейские 19 августа задержали 36-летнего мужчину после сообщений от жильцов многоквартирного дома о его неадекватном поведении. Он был доставлен в полицейский участок для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", и ему был назначен штраф. После этого мужчина был отпущен. На следующий день на него вновь заявили в полицию - мужчина разгуливал обнаженным по улицам областного центра и, предположительно, находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Его вновь задержали. "После того, как мужчина покинул отдел полиции, он самостоятельно разделся и в таком виде отправился домой. После поступившего сообщения белгородца снова задержали. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в настоящее время мужчина ожидает суда, в отношении него были составлены протоколы по статье "Невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования в состоянии опьянения" и по статье "Мелкое хулиганство".

https://ria.ru/20230602/lipetsk-1875795336.html

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происшествия, белгород, россия, белгородская область, здоровье - общество