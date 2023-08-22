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В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом
В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом - РИА Новости, 22.08.2023
В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом
Полицейские в Белгороде задержали мужчину, который разгуливал обнаженным по улицам города, а после выхода из отделения вновь разделся догола и пошел домой,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:40
2023-08-22T16:40
2023-08-22T16:40
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Полицейские в Белгороде задержали мужчину, который разгуливал обнаженным по улицам города, а после выхода из отделения вновь разделся догола и пошел домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Полицейские 19 августа задержали 36-летнего мужчину после сообщений от жильцов многоквартирного дома о его неадекватном поведении. Он был доставлен в полицейский участок для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", и ему был назначен штраф. После этого мужчина был отпущен. На следующий день на него вновь заявили в полицию - мужчина разгуливал обнаженным по улицам областного центра и, предположительно, находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Его вновь задержали. "После того, как мужчина покинул отдел полиции, он самостоятельно разделся и в таком виде отправился домой. После поступившего сообщения белгородца снова задержали. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в настоящее время мужчина ожидает суда, в отношении него были составлены протоколы по статье "Невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования в состоянии опьянения" и по статье "Мелкое хулиганство".
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происшествия, белгород, россия, белгородская область, здоровье - общество
Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Здоровье - Общество
В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом
В Белгороде полицейские трижды за два дня задержали любителя гулять нагишом
БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Полицейские в Белгороде задержали мужчину, который разгуливал обнаженным по улицам города, а после выхода из отделения вновь разделся догола и пошел домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Полицейские 19 августа задержали 36-летнего мужчину после сообщений от жильцов многоквартирного дома о его неадекватном поведении. Он был доставлен в полицейский участок для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", и ему был назначен штраф. После этого мужчина был отпущен.
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На следующий день на него вновь заявили в полицию - мужчина разгуливал обнаженным по улицам областного центра и, предположительно, находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Его вновь задержали.
«
"После того, как мужчина покинул отдел полиции, он самостоятельно разделся и в таком виде отправился домой. После поступившего сообщения белгородца снова задержали. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в настоящее время мужчина ожидает суда, в отношении него были составлены протоколы по статье "Невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования в состоянии опьянения" и по статье "Мелкое хулиганство".
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