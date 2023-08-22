Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/zaderzhanie-1891548801.html
В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом
В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом - РИА Новости, 22.08.2023
В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом
Полицейские в Белгороде задержали мужчину, который разгуливал обнаженным по улицам города, а после выхода из отделения вновь разделся догола и пошел домой,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:40
2023-08-22T16:40
происшествия
белгород
россия
белгородская область
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97542/32/975423285_0:236:3000:1924_1920x0_80_0_0_341a3e9f14603bdf85775e90787028be.jpg
БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Полицейские в Белгороде задержали мужчину, который разгуливал обнаженным по улицам города, а после выхода из отделения вновь разделся догола и пошел домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Полицейские 19 августа задержали 36-летнего мужчину после сообщений от жильцов многоквартирного дома о его неадекватном поведении. Он был доставлен в полицейский участок для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", и ему был назначен штраф. После этого мужчина был отпущен. На следующий день на него вновь заявили в полицию - мужчина разгуливал обнаженным по улицам областного центра и, предположительно, находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Его вновь задержали. "После того, как мужчина покинул отдел полиции, он самостоятельно разделся и в таком виде отправился домой. После поступившего сообщения белгородца снова задержали. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в настоящее время мужчина ожидает суда, в отношении него были составлены протоколы по статье "Невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования в состоянии опьянения" и по статье "Мелкое хулиганство".
https://ria.ru/20230602/lipetsk-1875795336.html
https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891202330.html
белгород
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97542/32/975423285_61:0:2941:2160_1920x0_80_0_0_57cd9acc26d9d5a9cb9493de540004ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, россия, белгородская область, здоровье - общество
Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Здоровье - Общество
В Белгороде полицейские в третий раз задержали любителя гулять нагишом

В Белгороде полицейские трижды за два дня задержали любителя гулять нагишом

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПолицейский участок
Полицейский участок - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Полицейский участок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Полицейские в Белгороде задержали мужчину, который разгуливал обнаженным по улицам города, а после выхода из отделения вновь разделся догола и пошел домой, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Полицейские 19 августа задержали 36-летнего мужчину после сообщений от жильцов многоквартирного дома о его неадекватном поведении. Он был доставлен в полицейский участок для проведения дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", и ему был назначен штраф. После этого мужчина был отпущен.
Голый мужчина на балконе жилого дома в Липецке
В Липецке голый мужчина прыгал по балконам
2 июня, 15:01
На следующий день на него вновь заявили в полицию - мужчина разгуливал обнаженным по улицам областного центра и, предположительно, находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Его вновь задержали.
«
"После того, как мужчина покинул отдел полиции, он самостоятельно разделся и в таком виде отправился домой. После поступившего сообщения белгородца снова задержали. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в настоящее время мужчина ожидает суда, в отношении него были составлены протоколы по статье "Невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования в состоянии опьянения" и по статье "Мелкое хулиганство".
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Воронеже задержали человека, сорвавшего с подростков Z-нашивки
21 августа, 09:43
 
ПроисшествияБелгородРоссияБелгородская областьЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала