https://ria.ru/20230822/yaponiya-1891502645.html

Японская авиакомпания заявила, что не планирует возобновлять рейсы в Россию

Японская авиакомпания заявила, что не планирует возобновлять рейсы в Россию - РИА Новости, 22.08.2023

Японская авиакомпания заявила, что не планирует возобновлять рейсы в Россию

Japan Airlines (JAL) не планирует возобновлять рейсы в Россию как минимум до 30 марта 2024 года, сообщается на сайте авиакомпании. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:04

2023-08-22T14:04

2023-08-22T14:04

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Japan Airlines (JAL) не планирует возобновлять рейсы в Россию как минимум до 30 марта 2024 года, сообщается на сайте авиакомпании.Причина – ситуация в РФ и на Украине. "Мы не можем выполнять полеты над российским воздушным пространством. Некоторые рейсы отменены или изменены маршруты", – добавили в компании.Перевозчик извиняется перед клиентами за доставленные неудобства.

https://ria.ru/20230818/ekskursii-1890414469.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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