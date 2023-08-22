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Японская авиакомпания заявила, что не планирует возобновлять рейсы в Россию - РИА Новости, 22.08.2023
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Туризм
 
14:04 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/yaponiya-1891502645.html
Японская авиакомпания заявила, что не планирует возобновлять рейсы в Россию
Японская авиакомпания заявила, что не планирует возобновлять рейсы в Россию - РИА Новости, 22.08.2023
Японская авиакомпания заявила, что не планирует возобновлять рейсы в Россию
Japan Airlines (JAL) не планирует возобновлять рейсы в Россию как минимум до 30 марта 2024 года, сообщается на сайте авиакомпании. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:04
2023-08-22T14:04
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Japan Airlines (JAL) не планирует возобновлять рейсы в Россию как минимум до 30 марта 2024 года, сообщается на сайте авиакомпании.Причина – ситуация в РФ и на Украине. "Мы не можем выполнять полеты над российским воздушным пространством. Некоторые рейсы отменены или изменены маршруты", – добавили в компании.Перевозчик извиняется перед клиентами за доставленные неудобства.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Украина, Япония
Японская авиакомпания заявила, что не планирует возобновлять рейсы в Россию

Авиакомпания Japan Airlines до весны не планирует возобновлять рейсы в Россию

© AP Photo / Itsuo InouyeСамолеты авиакомпании Japan Airlines
Самолеты авиакомпании Japan Airlines - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Itsuo Inouye
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Japan Airlines (JAL) не планирует возобновлять рейсы в Россию как минимум до 30 марта 2024 года, сообщается на сайте авиакомпании.
Причина – ситуация в РФ и на Украине. "Мы не можем выполнять полеты над российским воздушным пространством. Некоторые рейсы отменены или изменены маршруты", – добавили в компании.
Перевозчик извиняется перед клиентами за доставленные неудобства.
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