https://ria.ru/20230822/yaponiya-1891423023.html

Патрушев объяснил, зачем Япония использует методички о "русской угрозе"

Патрушев объяснил, зачем Япония использует методички о "русской угрозе" - РИА Новости, 22.08.2023

Патрушев объяснил, зачем Япония использует методички о "русской угрозе"

Следуя в кильватере политики США, Япония взяла курс на милитаризацию, вновь используя методички о "русской и китайской угрозе", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T06:26

2023-08-22T06:26

2023-08-22T09:42

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николай патрушев

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Следуя в кильватере политики США, Япония взяла курс на милитаризацию, вновь используя методички о "русской и китайской угрозе", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Давно известно, что Вашингтон и Лондон в своих интересах устраивают по всему миру перевороты, развязывают войны и ведут их "чужими руками", как это произошло и на Украине", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России. По его словам, "англосаксы последние годы вновь втягивают Японию в свои геополитические игры". "Следуя в кильватере политики США, Токио взят курс на милитаризацию. Вновь звучат имперские лозунги. С архивных полок достаются методички о русской и китайской угрозе. Вынашиваются реваншистские планы по возврату "северных территорий", отошедших нашей стране по итогам Второй мировой войны", - добавил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20230822/patrushev-1891422730.html

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япония, сша, россия, николай патрушев, в мире