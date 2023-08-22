https://ria.ru/20230822/yaponiya-1891423023.html
Патрушев объяснил, зачем Япония использует методички о "русской угрозе"
Патрушев объяснил, зачем Япония использует методички о "русской угрозе" - РИА Новости, 22.08.2023
Патрушев объяснил, зачем Япония использует методички о "русской угрозе"
Следуя в кильватере политики США, Япония взяла курс на милитаризацию, вновь используя методички о "русской и китайской угрозе", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T06:26
2023-08-22T06:26
2023-08-22T09:42
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николай патрушев
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Следуя в кильватере политики США, Япония взяла курс на милитаризацию, вновь используя методички о "русской и китайской угрозе", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Давно известно, что Вашингтон и Лондон в своих интересах устраивают по всему миру перевороты, развязывают войны и ведут их "чужими руками", как это произошло и на Украине", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России. По его словам, "англосаксы последние годы вновь втягивают Японию в свои геополитические игры". "Следуя в кильватере политики США, Токио взят курс на милитаризацию. Вновь звучат имперские лозунги. С архивных полок достаются методички о русской и китайской угрозе. Вынашиваются реваншистские планы по возврату "северных территорий", отошедших нашей стране по итогам Второй мировой войны", - добавил секретарь Совбеза.
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Япония, США, Россия, Николай Патрушев, В мире
Патрушев объяснил, зачем Япония использует методички о "русской угрозе"
Патрушев: Токио взял курс на милитаризацию, используя методички о русской угрозе