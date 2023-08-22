https://ria.ru/20230822/vypuskniki-1891494816.html

Почти 1,9 тысячи липецких выпускников поступили на "Профессионалитет"

Почти 1,9 тысячи липецких выпускников поступили на "Профессионалитет" - РИА Новости, 22.08.2023

Почти 1,9 тысячи липецких выпускников поступили на "Профессионалитет"

Почти 1,9 тысячи первокурсников техникумов и колледжей Липецкой области будут обучаться по программам федерального проекта "Профессионалитет", сообщил глава... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:30

2023-08-22T13:30

2023-08-22T13:30

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Почти 1,9 тысячи первокурсников техникумов и колледжей Липецкой области будут обучаться по программам федерального проекта "Профессионалитет", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что от обычных программ обучающие курсы федерального проекта "Профессионалитет" отличаются сокращенными сроками освоения предмета с упором на практику и гарантией трудоустройства на предприятия, которые участвуют в образовательном кластере, а также высококлассными педагогами и мастерами производственного обучения, прошедшими программу повышения квалификации. По словам Артамонова, в прошлом году проект "Профессионалитет" был успешно реализован в некоторых ссузах Липецкой области металлургического и технического направлений. В этом году перечень специальностей расширен до 16. Среди них металлургия черных металлов, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, обработка металлов давлением и другие востребованные специальности. Осваивать их будут 707 первокурсников. Кроме того, более 520 человек стали студентами образовательно-производственного кластера "Цифровое машиностроение Липецкой области". Кластер создан в 2023 году на базе Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий. На обновление его инфраструктуры было выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета. В работе кластера - пять учреждений среднего профессионального образования Липецкой области. Там будут готовить специалистов машиностроения, сварочного производства, компьютерных систем и комплексов и других, пояснил глава региона. Он также добавил, что еще более 660 человек начнут обучение в образовательных организациях кластера "Здравоохранение Липецкой области". Субсидию на его создания в размере 67,5 миллиона рублей получил Липецкий медицинский колледж. Практиковаться студенты-медики будут в ведущих медицинских учреждениях области. "Подготовка специалистов нужных профессий – задача государственной важности, которую нужно решать стратегически, анализируя социально-экономические перспективы региона", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230818/preduniversariy-1890812661.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов