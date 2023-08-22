Греция подтвердила, что не признает независимость Косово, заявил Вучич
Вучич: власти Греции заявили, что не изменят позицию по непризнанию Косово
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Руководство Греции подтвердило, что не изменит позиции по непризнанию независимости самопровозглашенной республики Косово, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис устроил в понедельник неформальный ужин для лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС региона с участием руководителей Евросоюза. На ужин был приглашен Владимир Зеленский, при этом его приезд держался в секрете до последнего. По итогам были принята "Декларация Афинского саммита", половина которой посвящена антироссийским заявлениям и Украине, откуда, по словам Вучича, по его просьбе убрали пункты, неприемлемые для Сербии.
Во вторник глава сербского государства провел встречу с Мицотакисом.
"Хороший дружеский разговор с греческим премьером, с которым обменялся мнениями о всеобъемлющем региональном сотрудничестве, глобальных вопросах и отношении Греции к ситуации в Косово и Метохии. Наши греческие друзья еще раз подтвердили, что не будет изменений официальной позиции по вопросу непризнания односторонне провозглашенной независимости Косово", - написал Вучич в соцсетях.
Пресс-служба Мицотакиса сообщила ранее, что он встретился во вторник с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти и подчеркнул важность нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Это была первая официальная встреча премьера Греции с "премьером" Косово – края, который Греция официально не признает.
Накануне Вучич назвал странной ситуацию, когда некоторые страны "по каким-то странным причинам не получили приглашения", а Приштина была приглашена на встречу в Афинах.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в апреле отменила свое участие в Дельфийском экономическом форуме, причиной стала нейтральная позиция Греции в Совете Европы при голосовании по вопросу о присоединении непризнанного Косово к организации.
Греция наряду с Кипром, Румынией, Словакией и Испанией является государством ЕС, не признавшим независимость самопровозглашенного Косово. Вместе с тем, Афины и Приштина обмениваются визитами. В 2021 году после приезда тогда главы МИД Греции Никоса Дендиаса греческая канцелярия по экономическому сотрудничеству, открытая в 2019 году, повышена в статусе до канцелярии по связи, где косовары могут получить визы и решить другие консульские вопросы.