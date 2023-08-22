https://ria.ru/20230822/vuchich-1891522881.html

Греция подтвердила, что не признает независимость Косово, заявил Вучич

Греция подтвердила, что не признает независимость Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 22.08.2023

Греция подтвердила, что не признает независимость Косово, заявил Вучич

Руководство Греции подтвердило, что не изменит позиции по непризнанию независимости самопровозглашенной республики Косово, сообщил президент Сербии Александр... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:09

2023-08-22T15:09

2023-08-22T15:09

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косово

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александр вучич

кириакос мицотакис

владимир зеленский

евросоюз

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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Руководство Греции подтвердило, что не изменит позиции по непризнанию независимости самопровозглашенной республики Косово, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Премьер Греции Кириакос Мицотакис устроил в понедельник неформальный ужин для лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС региона с участием руководителей Евросоюза. На ужин был приглашен Владимир Зеленский, при этом его приезд держался в секрете до последнего. По итогам были принята "Декларация Афинского саммита", половина которой посвящена антироссийским заявлениям и Украине, откуда, по словам Вучича, по его просьбе убрали пункты, неприемлемые для Сербии. Во вторник глава сербского государства провел встречу с Мицотакисом. "Хороший дружеский разговор с греческим премьером, с которым обменялся мнениями о всеобъемлющем региональном сотрудничестве, глобальных вопросах и отношении Греции к ситуации в Косово и Метохии. Наши греческие друзья еще раз подтвердили, что не будет изменений официальной позиции по вопросу непризнания односторонне провозглашенной независимости Косово", - написал Вучич в соцсетях. Пресс-служба Мицотакиса сообщила ранее, что он встретился во вторник с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти и подчеркнул важность нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Это была первая официальная встреча премьера Греции с "премьером" Косово – края, который Греция официально не признает. Накануне Вучич назвал странной ситуацию, когда некоторые страны "по каким-то странным причинам не получили приглашения", а Приштина была приглашена на встречу в Афинах. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в апреле отменила свое участие в Дельфийском экономическом форуме, причиной стала нейтральная позиция Греции в Совете Европы при голосовании по вопросу о присоединении непризнанного Косово к организации. Греция наряду с Кипром, Румынией, Словакией и Испанией является государством ЕС, не признавшим независимость самопровозглашенного Косово. Вместе с тем, Афины и Приштина обмениваются визитами. В 2021 году после приезда тогда главы МИД Греции Никоса Дендиаса греческая канцелярия по экономическому сотрудничеству, открытая в 2019 году, повышена в статусе до канцелярии по связи, где косовары могут получить визы и решить другие консульские вопросы.

https://ria.ru/20230822/vuchich-1891471988.html

https://ria.ru/20230822/vuchich-1891411334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, косово, сербия, александр вучич, кириакос мицотакис, владимир зеленский, евросоюз, совет европы