Рейтинг@Mail.ru
ВТБ повысил ставки по накопительным счетам на два процентных пункта - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/vtb-1891550918.html
ВТБ повысил ставки по накопительным счетам на два процентных пункта
ВТБ повысил ставки по накопительным счетам на два процентных пункта - РИА Новости, 22.08.2023
ВТБ повысил ставки по накопительным счетам на два процентных пункта
Максимальная ставка для новых клиентов ВТБ со вторника увеличилась по накопительным счетам на два процентных пункта, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:47
2023-08-22T16:47
россия
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152838/90/1528389063_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f052325e30e1d8443bbccc618613773.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Максимальная ставка для новых клиентов ВТБ со вторника увеличилась по накопительным счетам на два процентных пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Совет директоров Банка России 15 августа принял решение повысить ключевую ставку сразу до 12% с 8,5%. Такое решение регулятор объяснил необходимостью ограничения рисков для "ценовой стабильности". После этого стали дорожать и сберегательные продукты в банках. "Внеочередное решение регулятора о повышении ключевой ставки стало для россиян выгодной возможностью разместить свои сбережения в банках под высокий процент. На прошлой неделе ВТБ одним из первых на рынке предложил улучшенные условия по всей своей линейке рублевых вкладов, а с сегодняшнего дня мы повышаем ставки по накопительным счетам", – цитирует пресс-служба начальника управления "Сбережения" ВТБ Наталью Тучкову. Она добавила, что воспользоваться ими теперь могут и клиенты, готовые разместить средства на долгий срок, и те, кому важно иметь оперативный доступ к своим деньгам.
https://ria.ru/20230822/vtb-1891495691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152838/90/1528389063_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_673c8c9ae8cefd3e8b6d3a5fc55f725a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, втб
Россия, ВТБ

ВТБ повысил ставки по накопительным счетам на два процентных пункта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума
Стенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Стенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Максимальная ставка для новых клиентов ВТБ со вторника увеличилась по накопительным счетам на два процентных пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Совет директоров Банка России 15 августа принял решение повысить ключевую ставку сразу до 12% с 8,5%. Такое решение регулятор объяснил необходимостью ограничения рисков для "ценовой стабильности". После этого стали дорожать и сберегательные продукты в банках.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
ВТБ назвал самые "ипотечные" российские регионы
Вчера, 13:33
"Внеочередное решение регулятора о повышении ключевой ставки стало для россиян выгодной возможностью разместить свои сбережения в банках под высокий процент. На прошлой неделе ВТБ одним из первых на рынке предложил улучшенные условия по всей своей линейке рублевых вкладов, а с сегодняшнего дня мы повышаем ставки по накопительным счетам", – цитирует пресс-служба начальника управления "Сбережения" ВТБ Наталью Тучкову.
Она добавила, что воспользоваться ими теперь могут и клиенты, готовые разместить средства на долгий срок, и те, кому важно иметь оперативный доступ к своим деньгам.
 
РоссияВТБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала