https://ria.ru/20230822/vtb-1891550918.html

ВТБ повысил ставки по накопительным счетам на два процентных пункта

ВТБ повысил ставки по накопительным счетам на два процентных пункта - РИА Новости, 22.08.2023

ВТБ повысил ставки по накопительным счетам на два процентных пункта

Максимальная ставка для новых клиентов ВТБ со вторника увеличилась по накопительным счетам на два процентных пункта, сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:47

2023-08-22T16:47

2023-08-22T16:47

россия

втб

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Максимальная ставка для новых клиентов ВТБ со вторника увеличилась по накопительным счетам на два процентных пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Совет директоров Банка России 15 августа принял решение повысить ключевую ставку сразу до 12% с 8,5%. Такое решение регулятор объяснил необходимостью ограничения рисков для "ценовой стабильности". После этого стали дорожать и сберегательные продукты в банках. "Внеочередное решение регулятора о повышении ключевой ставки стало для россиян выгодной возможностью разместить свои сбережения в банках под высокий процент. На прошлой неделе ВТБ одним из первых на рынке предложил улучшенные условия по всей своей линейке рублевых вкладов, а с сегодняшнего дня мы повышаем ставки по накопительным счетам", – цитирует пресс-служба начальника управления "Сбережения" ВТБ Наталью Тучкову. Она добавила, что воспользоваться ими теперь могут и клиенты, готовые разместить средства на долгий срок, и те, кому важно иметь оперативный доступ к своим деньгам.

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб