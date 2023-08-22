https://ria.ru/20230822/vozmeschenie-1891481452.html
Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования
Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования - РИА Новости, 22.08.2023
Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования
Промышленные предприятия Липецкой области получат возможность возместить свои затраты на приобретение нового оборудования благодаря субсидии в размере 170... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:31
2023-08-22T12:31
2023-08-22T12:31
липецкая область
игорь артамонов
промышленность
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ЛИПЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия Липецкой области получат возможность возместить свои затраты на приобретение нового оборудования благодаря субсидии в размере 170 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что средства промышленным предприятиям будут выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Прием заявок на отбор предприятий для предоставления субсидии начнется 1 сентября 2023 года. Как уточнил Артамонов, к возмещению доступны финансовые затраты, понесенные с 1 января 2022 года до момента подачи заявки в сумме не более 20 миллионов рублей на одного заявителя и 50% от стоимости оборудования. "Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории", – считает Артамонов.
https://ria.ru/20230810/remont-1889229407.html
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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игорь артамонов, промышленность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Промышленность
ЛИПЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия Липецкой области получат возможность возместить свои затраты на приобретение нового оборудования благодаря субсидии в размере 170 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что средства промышленным предприятиям будут выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Прием заявок на отбор предприятий для предоставления субсидии начнется 1 сентября 2023 года.
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Как уточнил Артамонов, к возмещению доступны финансовые затраты, понесенные с 1 января 2022 года до момента подачи заявки в сумме не более 20 миллионов рублей на одного заявителя и 50% от стоимости оборудования.
"Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории", – считает Артамонов.