Рейтинг@Mail.ru
Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
12:31 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/vozmeschenie-1891481452.html
Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования
Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования - РИА Новости, 22.08.2023
Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования
Промышленные предприятия Липецкой области получат возможность возместить свои затраты на приобретение нового оборудования благодаря субсидии в размере 170... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:31
2023-08-22T12:31
липецкая область
игорь артамонов
промышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852711869_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_ca86349e86517d98c156e46214decd5e.jpg
ЛИПЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия Липецкой области получат возможность возместить свои затраты на приобретение нового оборудования благодаря субсидии в размере 170 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что средства промышленным предприятиям будут выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Прием заявок на отбор предприятий для предоставления субсидии начнется 1 сентября 2023 года. Как уточнил Артамонов, к возмещению доступны финансовые затраты, понесенные с 1 января 2022 года до момента подачи заявки в сумме не более 20 миллионов рублей на одного заявителя и 50% от стоимости оборудования. "Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории", – считает Артамонов.
https://ria.ru/20230810/remont-1889229407.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852711869_102:0:1239:853_1920x0_80_0_0_71a1abfa88dea393be1ec3da7a9da69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, промышленность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Промышленность

Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия Липецкой области получат возможность возместить свои затраты на приобретение нового оборудования благодаря субсидии в размере 170 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что средства промышленным предприятиям будут выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Прием заявок на отбор предприятий для предоставления субсидии начнется 1 сентября 2023 года.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Липецкая область получит 1,3 млрд рублей на ремонт коммуникаций
10 августа, 11:09
Как уточнил Артамонов, к возмещению доступны финансовые затраты, понесенные с 1 января 2022 года до момента подачи заявки в сумме не более 20 миллионов рублей на одного заявителя и 50% от стоимости оборудования.
"Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории", – считает Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПромышленность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала