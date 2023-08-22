https://ria.ru/20230822/vozmeschenie-1891481452.html

Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования

Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования - РИА Новости, 22.08.2023

Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования

Промышленные предприятия Липецкой области получат возможность возместить свои затраты на приобретение нового оборудования благодаря субсидии в размере 170... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:31

2023-08-22T12:31

2023-08-22T12:31

липецкая область

игорь артамонов

промышленность

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ЛИПЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Промышленные предприятия Липецкой области получат возможность возместить свои затраты на приобретение нового оборудования благодаря субсидии в размере 170 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что средства промышленным предприятиям будут выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Прием заявок на отбор предприятий для предоставления субсидии начнется 1 сентября 2023 года. Как уточнил Артамонов, к возмещению доступны финансовые затраты, понесенные с 1 января 2022 года до момента подачи заявки в сумме не более 20 миллионов рублей на одного заявителя и 50% от стоимости оборудования. "Правительство региона заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий на душу населения является одним из показателей экономической стабильности территории", – считает Артамонов.

https://ria.ru/20230810/remont-1889229407.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, промышленность