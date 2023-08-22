https://ria.ru/20230822/voennoplennyy-1891605805.html
Украинский военнопленный извинился за видео, на котором угрожал ВС России
Украинский военнопленный извинился за видео, на котором угрожал ВС России - РИА Новости, 22.08.2023
Украинский военнопленный извинился за видео, на котором угрожал ВС России
Украинский военный, снятый на видео на военной базе в Германии, где он проходил обучение, попал в плен в Запорожской области, военнослужащий оказался скромным... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:27
2023-08-22T20:27
2023-08-22T20:27
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинский военный, снятый на видео на военной базе в Германии, где он проходил обучение, попал в плен в Запорожской области, военнослужащий оказался скромным деревенским грузчиком и примерным семьянином, совершенно непригодным к участию в контрнаступлении, за свое видео он извинился. Старший солдат Артем Грубыч 1994 года рождения из Полтавской области Украины прославился, когда записал видео с натовской базы в городе Вильдфлекен в Германии. Там проходивший двухнедельные курсы Грубыч вместе со своими сослуживцами грозно кричал на камеру: "Ждите, кацапы! Мы в пути!". Еще год назад Артем работал грузчиком на складе в Полтавской области, и надеялся, что его не заберут в украинскую армию - у Грубыча двое маленьких детей. Однако его мобилизовали, Грубыч попал в 118-ю механизированную бригаду. Оттуда и поехал на полигон в Германию, в баварский город Вильдфлекен. В Германии немецкие инструкторы учили Грубыча и его сослуживцев стрелять из автомата и пулемета, штурмовать здания. Сразу после окончания обучения Грубыч оказался в украинском контрнаступлении в районе города Орехова в Запорожской области и в первом же бою попал в плен. "Никто не понимал, что действительно будем заходить на боевые. Нас завезли в посадку, мы сошли с БМП, чуть-чуть проехали, начался обстрел, со всех сторон стрельба, мы начали разбегаться. Поднял голову - увидел русских военных", - вспоминает он. В плену Грубыча "встретили хорошо, кормят вкусно, не обижают". А вот за свое видео он решил извиниться. "Я не думал, что кричу. Все кричали, и я кричал. Это ничего не значит. Зачем, не знаю, честно. Глупо", - объяснил военный скандальный ролик.
https://ria.ru/20230816/sud-1890505507.html
https://ria.ru/20230819/lechenie-1890984546.html
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в мире, германия, вооруженные силы рф, запорожская область, полтавская область
В мире, Германия, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Полтавская область
Украинский военнопленный извинился за видео, на котором угрожал ВС России
Украинский военнопленный извинился за резонансное видео с немецкого полигона
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинский военный, снятый на видео на военной базе в Германии, где он проходил обучение, попал в плен в Запорожской области, военнослужащий оказался скромным деревенским грузчиком и примерным семьянином, совершенно непригодным к участию в контрнаступлении, за свое видео он извинился.
Старший солдат Артем Грубыч 1994 года рождения из Полтавской области Украины
прославился, когда записал видео с натовской базы в городе Вильдфлекен в Германии. Там проходивший двухнедельные курсы Грубыч вместе со своими сослуживцами грозно кричал на камеру: "Ждите, кацапы! Мы в пути!".
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Еще год назад Артем работал грузчиком на складе в Полтавской области, и надеялся, что его не заберут в украинскую армию - у Грубыча двое маленьких детей. Однако его мобилизовали, Грубыч попал в 118-ю механизированную бригаду. Оттуда и поехал на полигон в Германию, в баварский город Вильдфлекен.
В Германии немецкие инструкторы учили Грубыча и его сослуживцев стрелять из автомата и пулемета, штурмовать здания. Сразу после окончания обучения Грубыч оказался в украинском контрнаступлении в районе города Орехова в Запорожской области и в первом же бою попал в плен.
«
"Никто не понимал, что действительно будем заходить на боевые. Нас завезли в посадку, мы сошли с БМП, чуть-чуть проехали, начался обстрел, со всех сторон стрельба, мы начали разбегаться. Поднял голову - увидел русских военных", - вспоминает он.
В плену Грубыча "встретили хорошо, кормят вкусно, не обижают".
А вот за свое видео он решил извиниться.
«
"Я не думал, что кричу. Все кричали, и я кричал. Это ничего не значит. Зачем, не знаю, честно. Глупо", - объяснил военный скандальный ролик.
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