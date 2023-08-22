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В Швейцарии упрекнули конгресс США за вмешательство в "дело Магнитского" - РИА Новости, 22.08.2023
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17:35 22.08.2023 (обновлено: 17:46 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/vmeshatelstvo-1891565865.html
В Швейцарии упрекнули конгресс США за вмешательство в "дело Магнитского"
В Швейцарии упрекнули конгресс США за вмешательство в "дело Магнитского" - РИА Новости, 22.08.2023
В Швейцарии упрекнули конгресс США за вмешательство в "дело Магнитского"
Комитет сената Швейцарии по внешней политике (CPE-E) отверг обвинения Хельсинкской комиссии Конгресса США в адрес Швейцарии в связи с "делом Магнитского" и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:35
2023-08-22T17:46
швейцария
сша
россия
уильям браудер
конгресс сша
hermitage capital
матросская тишина
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ЖЕНЕВА, 22 авг – РИА Новости. Комитет сената Швейцарии по внешней политике (CPE-E) отверг обвинения Хельсинкской комиссии Конгресса США в адрес Швейцарии в связи с "делом Магнитского" и напомнил, что политическое вмешательство недопустимо, говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства. В январе 2023 года власти Швейцарии заявили, что вернут миллионы долларов из ранее замороженных средств ряду россиян, проходивших по делу об отмывании денег. В июле межпарламентская Хельсинкская комиссия США призвала ввести санкции в отношении трех бывших представителей швейцарских органов уголовного преследования, которых она обвиняет в предоставлении трем российским гражданам доступа к средствам, которые были заморожены в Швейцарии в связи с расследованием дела о уклонении от уплаты налогов ("дело Магнитского"). "Комитет обсудил, как интерпретировать заявления Хельсинкской комиссии и каковы их рамки. Она считает выдвинутые требования необоснованными. Он напоминает, что Швейцария является действующим правовым государством и что никакое политическое вмешательство в текущие судебные разбирательства недопустимо", - сказано в документе. Швейцарские сенаторы также считают, что швейцарские СМИ придают слишком большое значение Хельсинкской комиссии и что требования последней не отражают позиции правительства США, которое в настоящее время "вообще не представлено" в ней. Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях фонда Hermitage Capital, скончался в ноябре 2009 года в "Матросской тишине", куда его перевели из "Бутырки"; в заключении он пробыл почти год. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского было связано с раскрытием им коррупционной схемы вывода 230 миллионов рублей из российского бюджета. Между тем Тверской суд Москвы в 2013 году признал самого Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов, но закрыл дело в связи с его смертью. Суд также заочно приговорил по тому же делу к девяти годам колонии Браудера, в интересах которого, как посчитала инстанция, действовал Магнитский. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, сейчас объявлен РФ в международный розыск. Помимо прочего, российские правоохранительные органы обвиняют его в создании транснационального преступного сообщества аферистов и убийстве некоторых его участников. Сам финансист все обвинения категорически отвергает. Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Некоторые правозащитники утверждали, что в СИЗО аудитору не оказывалась медицинская помощь, а умереть он мог в результате избиения. Были возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников "Бутырки", но одного оправдал суд, а в другом случае расследование прекратили за истечением срока давности. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890693570.html
https://ria.ru/20230101/zakon-1841866198.html
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швейцария, сша, россия, уильям браудер, конгресс сша, hermitage capital, матросская тишина
Швейцария, США, Россия, Уильям Браудер, Конгресс США, Hermitage Capital, Матросская тишина
В Швейцарии упрекнули конгресс США за вмешательство в "дело Магнитского"

В Сенате Швейцарии упрекнули конгресс США за вмешательство в "дело Магнитского"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 авг – РИА Новости. Комитет сената Швейцарии по внешней политике (CPE-E) отверг обвинения Хельсинкской комиссии Конгресса США в адрес Швейцарии в связи с "делом Магнитского" и напомнил, что политическое вмешательство недопустимо, говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства.
В январе 2023 года власти Швейцарии заявили, что вернут миллионы долларов из ранее замороженных средств ряду россиян, проходивших по делу об отмывании денег. В июле межпарламентская Хельсинкская комиссия США призвала ввести санкции в отношении трех бывших представителей швейцарских органов уголовного преследования, которых она обвиняет в предоставлении трем российским гражданам доступа к средствам, которые были заморожены в Швейцарии в связи с расследованием дела о уклонении от уплаты налогов ("дело Магнитского").
«
"Комитет обсудил, как интерпретировать заявления Хельсинкской комиссии и каковы их рамки. Она считает выдвинутые требования необоснованными. Он напоминает, что Швейцария является действующим правовым государством и что никакое политическое вмешательство в текущие судебные разбирательства недопустимо", - сказано в документе.
Швейцарские сенаторы также считают, что швейцарские СМИ придают слишком большое значение Хельсинкской комиссии и что требования последней не отражают позиции правительства США, которое в настоящее время "вообще не представлено" в ней.
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Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях фонда Hermitage Capital, скончался в ноябре 2009 года в "Матросской тишине", куда его перевели из "Бутырки"; в заключении он пробыл почти год. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского было связано с раскрытием им коррупционной схемы вывода 230 миллионов рублей из российского бюджета.
Между тем Тверской суд Москвы в 2013 году признал самого Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов, но закрыл дело в связи с его смертью. Суд также заочно приговорил по тому же делу к девяти годам колонии Браудера, в интересах которого, как посчитала инстанция, действовал Магнитский.
В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, сейчас объявлен РФ в международный розыск. Помимо прочего, российские правоохранительные органы обвиняют его в создании транснационального преступного сообщества аферистов и убийстве некоторых его участников. Сам финансист все обвинения категорически отвергает.
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Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Некоторые правозащитники утверждали, что в СИЗО аудитору не оказывалась медицинская помощь, а умереть он мог в результате избиения. Были возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников "Бутырки", но одного оправдал суд, а в другом случае расследование прекратили за истечением срока давности.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС.
 
ШвейцарияСШАРоссияУильям БраудерКонгресс СШАHermitage CapitalМатросская тишина
 
 
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