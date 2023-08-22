https://ria.ru/20230822/vengriya-1891546488.html

Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны

Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны - РИА Новости, 22.08.2023

Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру профессора Ужгородского национального университета, служившего в РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:33

2023-08-22T16:33

2023-08-22T17:18

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

владимир зеленский

каталин новак

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БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру профессора Ужгородского национального университета, служившего в Закарпатской бригаде теробороны, Федора Шандора в качестве нового посла Украины в Венгрии, сообщает венгерский портал ATV со ссылкой на источники. В июле прошлого года Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Венгрии. В данный момент в Будапеште нет украинского посла, работает временный поверенный. Президент Венгрии Каталин Новак 8 августа подписала агреман для Шандора, сообщали венгерские и украинские СМИ. "Как нам стало известно, Петер Сийярто уже добавил министерскую контрподпись под решением о об агремане Федора Шандора, это подтвердили несколько наших источников", - говорится в сообщении. В издании уточнили, что указ президента о назначении Шандора послом будет опубликован в официальном вестнике после того, как он прибудет в Венгрию и вручит президенту верительную грамоту. По данным украинского издания "Страна.ua", Шандор – профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук. С февраля 2022 года стал бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны, воевал. В 2020 году Шандор был избран депутатом Закарпатского облсовета восьмого созыва от партии "Слуга народа".

https://ria.ru/20230726/miting-1886493434.html

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883516593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, владимир зеленский, каталин новак