https://ria.ru/20230822/vengriya-1891546488.html
Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны
Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны - РИА Новости, 22.08.2023
Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру профессора Ужгородского национального университета, служившего в РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:33
2023-08-22T16:33
2023-08-22T17:18
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
владимир зеленский
каталин новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891559002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09880066bafffbba05ddc3c67b95c7de.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру профессора Ужгородского национального университета, служившего в Закарпатской бригаде теробороны, Федора Шандора в качестве нового посла Украины в Венгрии, сообщает венгерский портал ATV со ссылкой на источники. В июле прошлого года Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Венгрии. В данный момент в Будапеште нет украинского посла, работает временный поверенный. Президент Венгрии Каталин Новак 8 августа подписала агреман для Шандора, сообщали венгерские и украинские СМИ. "Как нам стало известно, Петер Сийярто уже добавил министерскую контрподпись под решением о об агремане Федора Шандора, это подтвердили несколько наших источников", - говорится в сообщении. В издании уточнили, что указ президента о назначении Шандора послом будет опубликован в официальном вестнике после того, как он прибудет в Венгрию и вручит президенту верительную грамоту. По данным украинского издания "Страна.ua", Шандор – профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук. С февраля 2022 года стал бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны, воевал. В 2020 году Шандор был избран депутатом Закарпатского облсовета восьмого созыва от партии "Слуга народа".
https://ria.ru/20230726/miting-1886493434.html
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883516593.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891559002_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_eaae420ec2fc64fe1e82ea06b725fd49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, владимир зеленский, каталин новак
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Каталин Новак
Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны
Глава МИД Венгрии утвердил экс-бойца теробороны в качестве украинского посла
БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру профессора Ужгородского национального университета, служившего в Закарпатской бригаде теробороны, Федора Шандора в качестве нового посла Украины в Венгрии, сообщает венгерский портал ATV
со ссылкой на источники.
В июле прошлого года Владимир Зеленский
своим указом уволил посла Украины в Венгрии. В данный момент в Будапеште
нет украинского посла, работает временный поверенный. Президент Венгрии Каталин Новак
8 августа подписала агреман для Шандора, сообщали венгерские и украинские СМИ.
В Будапеште прошел митинг против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине
"Как нам стало известно, Петер Сийярто уже добавил министерскую контрподпись под решением о об агремане Федора Шандора, это подтвердили несколько наших источников", - говорится в сообщении.
В издании уточнили, что указ президента о назначении Шандора послом будет опубликован в официальном вестнике после того, как он прибудет в Венгрию и вручит президенту верительную грамоту.
По данным украинского издания "Страна.ua", Шандор – профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук. С февраля 2022 года стал бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны, воевал. В 2020 году Шандор был избран депутатом Закарпатского облсовета восьмого созыва от партии "Слуга народа".
МИД Венгрии назвал вступление Украины в НАТО невозможным