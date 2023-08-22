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Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны - РИА Новости, 22.08.2023
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16:33 22.08.2023 (обновлено: 17:18 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/vengriya-1891546488.html
Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны
Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны - РИА Новости, 22.08.2023
Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру профессора Ужгородского национального университета, служившего в РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:33
2023-08-22T17:18
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
владимир зеленский
каталин новак
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БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру профессора Ужгородского национального университета, служившего в Закарпатской бригаде теробороны, Федора Шандора в качестве нового посла Украины в Венгрии, сообщает венгерский портал ATV со ссылкой на источники. В июле прошлого года Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Венгрии. В данный момент в Будапеште нет украинского посла, работает временный поверенный. Президент Венгрии Каталин Новак 8 августа подписала агреман для Шандора, сообщали венгерские и украинские СМИ. "Как нам стало известно, Петер Сийярто уже добавил министерскую контрподпись под решением о об агремане Федора Шандора, это подтвердили несколько наших источников", - говорится в сообщении. В издании уточнили, что указ президента о назначении Шандора послом будет опубликован в официальном вестнике после того, как он прибудет в Венгрию и вручит президенту верительную грамоту. По данным украинского издания "Страна.ua", Шандор – профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук. С февраля 2022 года стал бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны, воевал. В 2020 году Шандор был избран депутатом Закарпатского облсовета восьмого созыва от партии "Слуга народа".
https://ria.ru/20230726/miting-1886493434.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, владимир зеленский, каталин новак
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Каталин Новак
Послом Украины в Венгрии стал экс-боец теробороны

Глава МИД Венгрии утвердил экс-бойца теробороны в качестве украинского посла

© AFP 2023 / SERGIY GUDAKСоциолог из Ужгорода Федор Шандор
Социолог из Ужгорода Федор Шандор - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / SERGIY GUDAK
Социолог из Ужгорода Федор Шандор. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто утвердил кандидатуру профессора Ужгородского национального университета, служившего в Закарпатской бригаде теробороны, Федора Шандора в качестве нового посла Украины в Венгрии, сообщает венгерский портал ATV со ссылкой на источники.
Федор Шандор
Федор Шандор
Федор Шандор
В июле прошлого года Владимир Зеленский своим указом уволил посла Украины в Венгрии. В данный момент в Будапеште нет украинского посла, работает временный поверенный. Президент Венгрии Каталин Новак 8 августа подписала агреман для Шандора, сообщали венгерские и украинские СМИ.
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"Как нам стало известно, Петер Сийярто уже добавил министерскую контрподпись под решением о об агремане Федора Шандора, это подтвердили несколько наших источников", - говорится в сообщении.
В издании уточнили, что указ президента о назначении Шандора послом будет опубликован в официальном вестнике после того, как он прибудет в Венгрию и вручит президенту верительную грамоту.
По данным украинского издания "Страна.ua", Шандор – профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук. С февраля 2022 года стал бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны, воевал. В 2020 году Шандор был избран депутатом Закарпатского облсовета восьмого созыва от партии "Слуга народа".
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В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоВладимир ЗеленскийКаталин Новак
 
 
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