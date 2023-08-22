https://ria.ru/20230822/uregulirovanie-1891618391.html

МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине

МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине - РИА Новости, 22.08.2023

МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине

Москва открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T22:04

2023-08-22T22:04

2023-08-22T22:31

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Россия высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы, направленные на достижение мира. "Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения", - сказала Захарова бразильскому агентству Brasil de Fato, указав, что украинские власти прервали и запретили переговоры с Москвой.Она добавила, что для начала переговорного процесса нужно сделать три шага: "Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории".По ее словам, будущее "остальной территории Украины" будет "в значительной степени" зависеть от того, как быстро на Украине и на Западе поймут, что Россия не потерпит существования на своих границах "откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы".Официальный представитель МИД РФ, что договора об урегулировании ситуации на Украине, её нейтралитете и гарантиях её безопасности, работа над которым шла в феврале-апреле 2022 года, сохраняет актуальность.

https://ria.ru/20230822/obyazatelstva-1891546958.html

https://ria.ru/20230822/ugrozy-1891616322.html

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в мире, москва, мария захарова, россия, украина, вооруженные силы украины