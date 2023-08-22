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МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине - РИА Новости, 22.08.2023
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22:04 22.08.2023 (обновлено: 22:31 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/uregulirovanie-1891618391.html
МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине
МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине - РИА Новости, 22.08.2023
МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине
Москва открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T22:04
2023-08-22T22:31
в мире
москва
мария захарова
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Россия высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы, направленные на достижение мира. "Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения", - сказала Захарова бразильскому агентству Brasil de Fato, указав, что украинские власти прервали и запретили переговоры с Москвой.Она добавила, что для начала переговорного процесса нужно сделать три шага: "Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории".По ее словам, будущее "остальной территории Украины" будет "в значительной степени" зависеть от того, как быстро на Украине и на Западе поймут, что Россия не потерпит существования на своих границах "откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы".Официальный представитель МИД РФ, что договора об урегулировании ситуации на Украине, её нейтралитете и гарантиях её безопасности, работа над которым шла в феврале-апреле 2022 года, сохраняет актуальность.
https://ria.ru/20230822/obyazatelstva-1891546958.html
https://ria.ru/20230822/ugrozy-1891616322.html
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в мире, москва, мария захарова, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Москва, Мария Захарова, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
МИД: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине

Захарова: Россия готова ответить на предложения по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Москва открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Россия высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы, направленные на достижение мира.
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"Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения", - сказала Захарова бразильскому агентству Brasil de Fato, указав, что украинские власти прервали и запретили переговоры с Москвой.
Она добавила, что для начала переговорного процесса нужно сделать три шага: "Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории".
По ее словам, будущее "остальной территории Украины" будет "в значительной степени" зависеть от того, как быстро на Украине и на Западе поймут, что Россия не потерпит существования на своих границах "откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы".
Официальный представитель МИД РФ, что договора об урегулировании ситуации на Украине, её нейтралитете и гарантиях её безопасности, работа над которым шла в феврале-апреле 2022 года, сохраняет актуальность.
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