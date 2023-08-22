Киев назвал число украинцев, участвовавших в боевых действиях с 2014 года
Резников: миллион украинцев участвовал в боевых действиях в стране с 2014 года
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В боевых действиях на Украине с 2014 года приняли участие около 1 миллиона граждан страны, заявил во вторник украинский министр обороны Алексей Резников.
"За 9,5 лет (с 2014 года, когда Киев начал силовую операцию в Донбассе – ред.) у нас уже около миллиона участников боевых действий. Мы все знаем точно их текущие проблемы и задачи... Мы работаем по всем этим вопросам, и будут изменения ", - приводит слова Резникова информагентство "Укринформ".
Десятого августа глава фонда помощи ВСУ "Вернись Живым" Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.