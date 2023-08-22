https://ria.ru/20230822/ukraintsy-1891555989.html

Киев назвал число украинцев, участвовавших в боевых действиях с 2014 года

Киев назвал число украинцев, участвовавших в боевых действиях с 2014 года - РИА Новости, 22.08.2023

Киев назвал число украинцев, участвовавших в боевых действиях с 2014 года

В боевых действиях на Украине с 2014 года приняли участие около 1 миллиона граждан страны, заявил во вторник украинский министр обороны Алексей Резников. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:59

2023-08-22T16:59

2023-08-22T16:59

в мире

украина

алексей резников

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В боевых действиях на Украине с 2014 года приняли участие около 1 миллиона граждан страны, заявил во вторник украинский министр обороны Алексей Резников. "За 9,5 лет (с 2014 года, когда Киев начал силовую операцию в Донбассе – ред.) у нас уже около миллиона участников боевых действий. Мы все знаем точно их текущие проблемы и задачи... Мы работаем по всем этим вопросам, и будут изменения ", - приводит слова Резникова информагентство "Укринформ". Десятого августа глава фонда помощи ВСУ "Вернись Живым" Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине коснется каждого мужчину, стране придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230822/vsu-1891435678.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины