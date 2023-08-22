https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891549702.html
Эксперты назвали минимальную стоимость недели отдыха в Турции в сентябре
Эксперты назвали минимальную стоимость недели отдыха в Турции в сентябре - РИА Новости, 22.08.2023
Эксперты назвали минимальную стоимость недели отдыха в Турции в сентябре
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется недельный отдых в Турции в начале сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:44
2023-08-22T18:44
2023-08-22T18:44
туризм
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147611/58/1476115869_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_fe19c8eeb50e01a0d4f7217bafcb69c1.jpg
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется недельный отдых в Турции в начале сентября, сообщает АТОР.При размещении в трехзвездочном отеле Антальи стоит рассчитывать на сумму от 93 тысяч рублей на двоих, среднюю – около 100 тысяч рублей. В середине первого осеннего месяца отпуск подорожает, платить уже придется как минимум 108 тысяч рублей, а в среднем – 115 тысяч.Каникулы в "четверке" на "все включено" в начале сентября стоят от 95 тысяч рублей, в среднем – от 108 тысяч. В середине месяца цены вырастут как минимум на десять тысяч рублей.Стартовые цены на турпакеты в самые бюджетные пятизвездочные отели с питанием "все включено" в начале сентября варьируются от 115 до 143 тысяч рублей на двоих, сообщили в АТОР. В середине месяца они подорожают на 15 процентов.
https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147611/58/1476115869_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_340cad0692c23652a9a086492532793e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), цены
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Цены
Эксперты назвали минимальную стоимость недели отдыха в Турции в сентябре
АТОР: в сентябре в Турции можно отдохнуть вдвоем за 93 тысячи рублей