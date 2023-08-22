https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891549702.html

Эксперты назвали минимальную стоимость недели отдыха в Турции в сентябре

Эксперты назвали минимальную стоимость недели отдыха в Турции в сентябре - РИА Новости, 22.08.2023

Эксперты назвали минимальную стоимость недели отдыха в Турции в сентябре

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется недельный отдых в Турции в начале сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:44

2023-08-22T18:44

2023-08-22T18:44

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется недельный отдых в Турции в начале сентября, сообщает АТОР.При размещении в трехзвездочном отеле Антальи стоит рассчитывать на сумму от 93 тысяч рублей на двоих, среднюю – около 100 тысяч рублей. В середине первого осеннего месяца отпуск подорожает, платить уже придется как минимум 108 тысяч рублей, а в среднем – 115 тысяч.Каникулы в "четверке" на "все включено" в начале сентября стоят от 95 тысяч рублей, в среднем – от 108 тысяч. В середине месяца цены вырастут как минимум на десять тысяч рублей.Стартовые цены на турпакеты в самые бюджетные пятизвездочные отели с питанием "все включено" в начале сентября варьируются от 115 до 143 тысяч рублей на двоих, сообщили в АТОР. В середине месяца они подорожают на 15 процентов.

https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html

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Мария Селиванова

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