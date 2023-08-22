https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891432230.html
В Анкаре опровергли сообщения о "тайных переговорах" по зерновой сделке
В Анкаре опровергли сообщения о "тайных переговорах" по зерновой сделке - РИА Новости, 22.08.2023
В Анкаре опровергли сообщения о "тайных переговорах" по зерновой сделке
Турция не ведет тайных переговоров по зерновой сделке, как пишут в западных СМИ, инициативы и цели Анкары предельно открыты, партнеры об этом осведомлены,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:39
2023-08-22T08:39
2023-08-22T08:54
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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Турция не ведет тайных переговоров по зерновой сделке, как пишут в западных СМИ, инициативы и цели Анкары предельно открыты, партнеры об этом осведомлены, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны, комментируя сообщения ряда западных СМИ о том, что Анкара якобы ведет переговоры об альтернативах маршрутах зерновой сделки. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. "Мы осведомлены о ряде публикаций в западных СМИ о том, что якобы ведутся какие-то тайные, закулисные переговоры. Они не стоят комментариев. Господин президент (Тайип Эрдоган) буквально вчера, в обращении к нации после заседания кабмина, заявил, что Анкара работает над возобновлением зерновой сделки с учетом ожиданий всех сторон. Наши инициативы, наши цели предельно открыты и ясны - препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах. Других целей у турецкой стороны нет, ведется открытый, искренний диалог со всеми сторонами, которые осведомлены о наших целях. Все эти публикации настроены на "демонизацию" усилий Турции", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230821/sdelka-1891389368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), россия, турция, владимир путин, оон
В мире, Анкара (провинция), Россия, Турция, Владимир Путин, ООН
В Анкаре опровергли сообщения о "тайных переговорах" по зерновой сделке
В Анкаре заявили, что цели Турции предельно открыты и известны партнерам
АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Турция не ведет тайных переговоров по зерновой сделке, как пишут в западных СМИ, инициативы и цели Анкары предельно открыты, партнеры об этом осведомлены, сообщил РИА Новости источник в администрации президента страны, комментируя сообщения ряда западных СМИ о том, что Анкара якобы ведет переговоры об альтернативах маршрутах зерновой сделки.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ
уведомила Турцию, Украину
и ООН
о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин
ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
"Мы осведомлены о ряде публикаций в западных СМИ о том, что якобы ведутся какие-то тайные, закулисные переговоры. Они не стоят комментариев. Господин президент (Тайип Эрдоган) буквально вчера, в обращении к нации после заседания кабмина, заявил, что Анкара работает над возобновлением зерновой сделки с учетом ожиданий всех сторон. Наши инициативы, наши цели предельно открыты и ясны - препятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах. Других целей у турецкой стороны нет, ведется открытый, искренний диалог со всеми сторонами, которые осведомлены о наших целях. Все эти публикации настроены на "демонизацию" усилий Турции", - сообщил собеседник агентства.
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган