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Особую экономическую зону "Липецк" будут показывать туристам - РИА Новости, 22.08.2023
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Липецкая область
 
14:51 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/turizm-1891516163.html
Особую экономическую зону "Липецк" будут показывать туристам
Особую экономическую зону "Липецк" будут показывать туристам - РИА Новости, 22.08.2023
Особую экономическую зону "Липецк" будут показывать туристам
ОЭЗ "Липецк" пополнит перечень экскурсионных объектов Липецкой области, познакомиться с производственными площадками резидентов взрослые и дети смогут как в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:51
2023-08-22T14:51
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
особые экономические зоны
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ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. ОЭЗ "Липецк" пополнит перечень экскурсионных объектов Липецкой области, познакомиться с производственными площадками резидентов взрослые и дети смогут как в рамках обычного туризма, так и с целью профориентации, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что посетить особую экономическую зону и ее предприятия можно с понедельника по пятницу. Для этого нужно заполнить заявку на сайте экономической зоны. Группа может составлять от 15 до 45 человек. Допускается присутствие детей от семи лет. По словам Артамонова, обзорное знакомство с возможностями особой экономической зоной займет в среднем 1,5 часа. Стандартная экскурсия с посещением одного завода – 2,5 часа. Кроме этого, можно посмотреть на работу центра управления сетями, откуда ведется круглосуточный мониторинг всех инженерных систем грязинского и елецкого участков, дистанционное управление объектами инфраструктуры. "Особая экономическая зона "Липецк" считается лучшей в стране по множеству показателей. Это действительно объект гордости региона, познакомиться с которым хотели бы многие. Сегодняшние туристы, возможно, станут завтрашними сотрудниками здешних предприятий. Так что это еще и интересный кадровый ход", — подчеркнул Артамонов. Он дополнил, что до этого момента на ОЭЗ практиковался только промышленный туризм: компании приглашают к себе экскурсантов для продвижения своего бренда. Ежегодно территорию особой экономической зоны "Липецк" посещают более 1,5 тысячи гостей.
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игорь артамонов, "липецк", особые экономические зоны
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", Особые экономические зоны

Особую экономическую зону "Липецк" будут показывать туристам

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 авг – РИА Новости. ОЭЗ "Липецк" пополнит перечень экскурсионных объектов Липецкой области, познакомиться с производственными площадками резидентов взрослые и дети смогут как в рамках обычного туризма, так и с целью профориентации, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что посетить особую экономическую зону и ее предприятия можно с понедельника по пятницу. Для этого нужно заполнить заявку на сайте экономической зоны. Группа может составлять от 15 до 45 человек. Допускается присутствие детей от семи лет.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Липецким промышленникам возместят затраты на покупку оборудования
12:31
По словам Артамонова, обзорное знакомство с возможностями особой экономической зоной займет в среднем 1,5 часа. Стандартная экскурсия с посещением одного завода – 2,5 часа. Кроме этого, можно посмотреть на работу центра управления сетями, откуда ведется круглосуточный мониторинг всех инженерных систем грязинского и елецкого участков, дистанционное управление объектами инфраструктуры.
"Особая экономическая зона "Липецк" считается лучшей в стране по множеству показателей. Это действительно объект гордости региона, познакомиться с которым хотели бы многие. Сегодняшние туристы, возможно, станут завтрашними сотрудниками здешних предприятий. Так что это еще и интересный кадровый ход", — подчеркнул Артамонов.
Он дополнил, что до этого момента на ОЭЗ практиковался только промышленный туризм: компании приглашают к себе экскурсантов для продвижения своего бренда. Ежегодно территорию особой экономической зоны "Липецк" посещают более 1,5 тысячи гостей.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"Особые экономические зоны
 
 
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