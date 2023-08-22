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Свыше 122 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры МО за год
Свыше 122 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры МО за год - РИА Новости, 22.08.2023
Свыше 122 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры МО за год
Более 122 млн поездок по социальным картам "Мострансавто" совершили жители Подмосковья и Москвы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минтранс региона. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:50
2023-08-22T15:50
2023-08-22T15:50
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 122 млн поездок по социальным картам "Мострансавто" совершили жители Подмосковья и Москвы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на минтранс региона.Наибольшее количество льготных поездок отметили в Ногинске. Там клиенты "Мострансавто" проехали 17,2 млн раз. На втором месте по объему трафика находятся МАП №10 в Королеве и МАП №8 в Химках.Чаще всего льготники пользовались маршрутом станция Подлипки – улица Силикатная. Там совершили 1,3 млн поездок с начала года. На втором месте – маршрут № 22 станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская).
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