https://ria.ru/20230822/transh-1891516738.html

Минфин Украины назвал сумму седьмого транша МФП, полученного от ЕС

Минфин Украины назвал сумму седьмого транша МФП, полученного от ЕС - РИА Новости, 22.08.2023

Минфин Украины назвал сумму седьмого транша МФП, полученного от ЕС

Украина получила седьмой транш макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС в размере 1,5 миллиарда евро, а с начала года украинский бюджет в рамках программы получил 12... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:52

2023-08-22T14:52

2023-08-22T14:58

украина

сергей марченко

евросоюз

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украина получила седьмой транш макрофинансовой помощи (МФП) от ЕС в размере 1,5 миллиарда евро, а с начала года украинский бюджет в рамках программы получил 12 миллиардов евро льготного финансирования, сообщили в министерстве финансов страны. "Сегодня, 22 августа, в госбюджет поступил седьмой транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи ЕС (МФП). В общей сложности в 2023 году Украина получила уже 12 миллиардов евро льготного кредитного финансирования в рамках МФП из предусмотренных этой программой 18 миллиардов евро", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина Украины.Отмечается, что срок погашения кредита составляет 35 лет, при этом проценты и другие платежи для обслуживания кредита вместо Украины будет платить сторона ЕС. Средства, как отмечает Минфин Украины, направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных. По словам украинского министра финансов Сергея Марченко, с февраля прошлого года общий объем прямой бюджетной поддержки, предоставленной в рамках программ МФП, достиг 19,2 миллиарда евро. Следующие транши ожидаются до конца этого года. Ранее Марченко также заявлял, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230822/pomosch-1891505382.html

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украина, сергей марченко, евросоюз