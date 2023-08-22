https://ria.ru/20230822/tramp-1891414133.html

Трамп планирует "сдаться" властям и явиться в тюрьму в Джорджии, пишут СМИ

Трамп планирует "сдаться" властям и явиться в тюрьму в Джорджии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2023

Трамп планирует "сдаться" властям и явиться в тюрьму в Джорджии, пишут СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп в четверг планирует явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия в связи с предъявленными ему ранее обвинениями о... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T02:15

2023-08-22T02:15

2023-08-22T02:15

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в четверг планирует явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия в связи с предъявленными ему ранее обвинениями о вмешательстве в выборы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Бывший президент Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму и пройти процедуры в тюрьме округа Фултон в четверг", - говорится в публикации. Отмечается, что день был выбран в рамках переговоров с офисом окружного прокурора. Ранее Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, следует из опубликованного в судебной базе документа. Сумма залога составит 200 тысяч долларов. Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.

https://ria.ru/20230822/ukraina-1891408967.html

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джорджия, сша, дональд трамп, в мире