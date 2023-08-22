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Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС - РИА Новости, 22.08.2023
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18:07 22.08.2023 (обновлено: 18:08 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/tovarooborot-1891574895.html
Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС
Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС - РИА Новости, 22.08.2023
Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС
Торговый оборот РФ со странами АТЭС за первую половину 2023 года вырос на 10,2%, со странами ЕАЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%, сообщил... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:07
2023-08-22T18:08
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Торговый оборот РФ со странами АТЭС за первую половину 2023 года вырос на 10,2%, со странами ЕАЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За первую половину 2023 года наш торговый оборот со странами АТЭС вырос на 10,2%, со странами ЕврАзЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%. Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и к дружественной валюте", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам президента, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое, с 12% до 42%, а "если считать вместе с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%". "Важно продолжать большую системную работу, которую мы ведем по укреплению платежной инфрастуктуры, она должна быть надежной, удобной, как для наших компаний, так и для их зарубежных партнеров", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230822/investitsii-1891573111.html
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС

Путин: торговый оборот со странами АТЭС за первую половину года вырос на 10,2%

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Торговый оборот РФ со странами АТЭС за первую половину 2023 года вырос на 10,2%, со странами ЕАЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"За первую половину 2023 года наш торговый оборот со странами АТЭС вырос на 10,2%, со странами ЕврАзЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%. Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и к дружественной валюте", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам президента, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое, с 12% до 42%, а "если считать вместе с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%".
«
"Важно продолжать большую системную работу, которую мы ведем по укреплению платежной инфрастуктуры, она должна быть надежной, удобной, как для наших компаний, так и для их зарубежных партнеров", - отметил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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