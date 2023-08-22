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Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС
Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС - РИА Новости, 22.08.2023
Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС
Торговый оборот РФ со странами АТЭС за первую половину 2023 года вырос на 10,2%, со странами ЕАЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%, сообщил... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:07
2023-08-22T18:07
2023-08-22T18:08
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Торговый оборот РФ со странами АТЭС за первую половину 2023 года вырос на 10,2%, со странами ЕАЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За первую половину 2023 года наш торговый оборот со странами АТЭС вырос на 10,2%, со странами ЕврАзЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%. Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и к дружественной валюте", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам президента, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое, с 12% до 42%, а "если считать вместе с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%". "Важно продолжать большую системную работу, которую мы ведем по укреплению платежной инфрастуктуры, она должна быть надежной, удобной, как для наших компаний, так и для их зарубежных партнеров", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230822/investitsii-1891573111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС
Путин: торговый оборот со странами АТЭС за первую половину года вырос на 10,2%