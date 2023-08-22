https://ria.ru/20230822/tovarooborot-1891574895.html

Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС

Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС - РИА Новости, 22.08.2023

Путин оценил рост торгового оборота со странами АТЭС

Торговый оборот РФ со странами АТЭС за первую половину 2023 года вырос на 10,2%, со странами ЕАЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%, сообщил... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:07

2023-08-22T18:07

2023-08-22T18:08

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Торговый оборот РФ со странами АТЭС за первую половину 2023 года вырос на 10,2%, со странами ЕАЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За первую половину 2023 года наш торговый оборот со странами АТЭС вырос на 10,2%, со странами ЕврАзЭС товарооборот за тот же период времени прибавил 14,3%. Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и к дружественной валюте", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам президента, за полтора года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое, с 12% до 42%, а "если считать вместе с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%". "Важно продолжать большую системную работу, которую мы ведем по укреплению платежной инфрастуктуры, она должна быть надежной, удобной, как для наших компаний, так и для их зарубежных партнеров", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230822/investitsii-1891573111.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз