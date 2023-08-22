https://ria.ru/20230822/torgovlya-1891589729.html

Путин оценил торговлю со странами БРИКС

Путин оценил торговлю со странами БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023

Путин оценил торговлю со странами БРИКС

Страны БРИКС сотрудничают на принципах равноправия и партнерской поддержки, торговый оборот РФ с партнерами составил более 230 млрд долларов, заявил президент... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:07

2023-08-22T19:07

2023-08-22T19:35

россия

брикс

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны БРИКС сотрудничают на принципах равноправия и партнерской поддержки, торговый оборот РФ с партнерами составил более 230 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС."Главное, мы сотрудничаем на принципах равноправия, партнёрской поддержки, уважения интересов друг друга, и в этом суть устремлённого в будущее стратегического курса нашего объединения, курса, отвечающего чаяниям основной части мирового сообщества, так называемого глобального большинства", - сказал Путин.Он добавил, что за прошедшее десятилетие взаимные капиталовложения государств – членов БРИКС увеличились в шесть раз, их инвестиции в целом в глобальную экономику выросли в два раза, а совокупный экспорт достиг 20% от общемирового показателя."Что касается России, то наш торговый оборот с партнёрами по БРИКС прибавил 40,5% и составил рекордные более 230 миллиардов долларов, а в первом полугодии текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года он вырос на 35,6%, до 134,7 миллиарда долларов", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230822/dedollarizatsiya-1891589267.html

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россия, брикс, владимир путин, экономика