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В Саратовской области поставили на контроль ситуацию с дизельным топливом - РИА Новости, 22.08.2023
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11:41 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/toplivo-1891468696.html
В Саратовской области поставили на контроль ситуацию с дизельным топливом
В Саратовской области поставили на контроль ситуацию с дизельным топливом - РИА Новости, 22.08.2023
В Саратовской области поставили на контроль ситуацию с дизельным топливом
Ситуацию с обеспечением дизельным топливом поставили на контроль в Саратовской области, для оперативного контроля будет создан телеграм-канал, сообщили... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:41
2023-08-22T11:41
экономика
саратовская область
роман бусаргин
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САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Ситуацию с обеспечением дизельным топливом поставили на контроль в Саратовской области, для оперативного контроля будет создан телеграм-канал, сообщили журналистам в региональном минсельхозе. "Глава аграрного ведомства (зампред правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский) выступил с предложением создания телеграм-канала для оперативного решения вопросов обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимыми объемами топлива", - говорится в сообщении. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поставил задачу держать на контроле вопросы обеспечения дизельным топливом сезонных полевых работ и ситуацию с поставками нефтепродуктов. На площадке регионального минсельхоза состоялось расширенное совещание, посвященное данной теме. По информации минсельхоза, на последние недели приходится пик сезонных полевых работ, помимо уборочной и кормозаготовительной кампаний аграрии приступили к выборочному севу озимых культур, в регионе "наметилась негативная тенденция повышения цен на дизельное топливо и его доступности для сельхозтоваропроизводителей, и сейчас основная задача - стабилизировать ситуацию", уточнятся в сообщении. Кроме этого, отмечается, что Ковальский поручил начальникам районных сельхозуправлений и отделов в кратчайшие сроки сформировать и направить в адрес министерства заявки на топливо. Поставщикам и представителям РЖД рекомендовано совместно с минпромом составить дорожную карту, в которой будут отражены логистика, сроки и объемы поставок летнего дизтоплива.
https://ria.ru/20230721/kvoty-1885422950.html
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экономика, саратовская область, роман бусаргин
Экономика, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области поставили на контроль ситуацию с дизельным топливом

Власти Саратовской области поставили на контроль ситуацию с дизельным топливом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Стела автозаправочной станции. Архивное фото
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САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Ситуацию с обеспечением дизельным топливом поставили на контроль в Саратовской области, для оперативного контроля будет создан телеграм-канал, сообщили журналистам в региональном минсельхозе.
"Глава аграрного ведомства (зампред правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский) выступил с предложением создания телеграм-канала для оперативного решения вопросов обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимыми объемами топлива", - говорится в сообщении.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поставил задачу держать на контроле вопросы обеспечения дизельным топливом сезонных полевых работ и ситуацию с поставками нефтепродуктов. На площадке регионального минсельхоза состоялось расширенное совещание, посвященное данной теме.
По информации минсельхоза, на последние недели приходится пик сезонных полевых работ, помимо уборочной и кормозаготовительной кампаний аграрии приступили к выборочному севу озимых культур, в регионе "наметилась негативная тенденция повышения цен на дизельное топливо и его доступности для сельхозтоваропроизводителей, и сейчас основная задача - стабилизировать ситуацию", уточнятся в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что Ковальский поручил начальникам районных сельхозуправлений и отделов в кратчайшие сроки сформировать и направить в адрес министерства заявки на топливо. Поставщикам и представителям РЖД рекомендовано совместно с минпромом составить дорожную карту, в которой будут отражены логистика, сроки и объемы поставок летнего дизтоплива.
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