https://ria.ru/20230822/toplivo-1891468696.html

В Саратовской области поставили на контроль ситуацию с дизельным топливом

В Саратовской области поставили на контроль ситуацию с дизельным топливом - РИА Новости, 22.08.2023

В Саратовской области поставили на контроль ситуацию с дизельным топливом

Ситуацию с обеспечением дизельным топливом поставили на контроль в Саратовской области, для оперативного контроля будет создан телеграм-канал, сообщили... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:41

2023-08-22T11:41

2023-08-22T11:41

экономика

саратовская область

роман бусаргин

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САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Ситуацию с обеспечением дизельным топливом поставили на контроль в Саратовской области, для оперативного контроля будет создан телеграм-канал, сообщили журналистам в региональном минсельхозе. "Глава аграрного ведомства (зампред правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский) выступил с предложением создания телеграм-канала для оперативного решения вопросов обеспечения сельхозтоваропроизводителей необходимыми объемами топлива", - говорится в сообщении. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поставил задачу держать на контроле вопросы обеспечения дизельным топливом сезонных полевых работ и ситуацию с поставками нефтепродуктов. На площадке регионального минсельхоза состоялось расширенное совещание, посвященное данной теме. По информации минсельхоза, на последние недели приходится пик сезонных полевых работ, помимо уборочной и кормозаготовительной кампаний аграрии приступили к выборочному севу озимых культур, в регионе "наметилась негативная тенденция повышения цен на дизельное топливо и его доступности для сельхозтоваропроизводителей, и сейчас основная задача - стабилизировать ситуацию", уточнятся в сообщении. Кроме этого, отмечается, что Ковальский поручил начальникам районных сельхозуправлений и отделов в кратчайшие сроки сформировать и направить в адрес министерства заявки на топливо. Поставщикам и представителям РЖД рекомендовано совместно с минпромом составить дорожную карту, в которой будут отражены логистика, сроки и объемы поставок летнего дизтоплива.

https://ria.ru/20230721/kvoty-1885422950.html

саратовская область

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экономика, саратовская область, роман бусаргин