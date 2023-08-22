https://ria.ru/20230822/sud-1891523068.html

В Ростове-на-Дону осудили жителя ДНР, публиковавшего военные данные

В Ростове-на-Дону осудили жителя ДНР, публиковавшего военные данные - РИА Новости, 22.08.2023

В Ростове-на-Дону осудили жителя ДНР, публиковавшего военные данные

Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жителя ДНР Сергея Юрьева, в течение четырёх лет публиковавшего данные о перемещениях военной техники в РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:10

2023-08-22T15:10

2023-08-22T15:10

происшествия

донецкая народная республика

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жителя ДНР Сергея Юрьева, в течение четырёх лет публиковавшего данные о перемещениях военной техники в республике, сообщает суд. По информации ведомства, с 2015 по 2019 годы подсудимый неоднократно размещал в интернете сведения о дислокации и перемещениях военнослужащих и военной техники воинских формирований ДНР. Сведения он собирал из личных наблюдений, общения с жителями Старобешевского района ДНР, а также мониторя различные интернет-ресурсы. Кроме того, в августе 2018 года Юрьев опубликовал в интернете сообщение и комментарий другого пользователя, содержащие признаки призыва к террористической деятельности и оправдания терроризма. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20230822/prigovor-1891461471.html

https://ria.ru/20221229/agent-1842131516.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, ростов-на-дону