https://ria.ru/20230822/sud-1891523068.html
В Ростове-на-Дону осудили жителя ДНР, публиковавшего военные данные
В Ростове-на-Дону осудили жителя ДНР, публиковавшего военные данные - РИА Новости, 22.08.2023
В Ростове-на-Дону осудили жителя ДНР, публиковавшего военные данные
Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жителя ДНР Сергея Юрьева, в течение четырёх лет публиковавшего данные о перемещениях военной техники в РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:10
2023-08-22T15:10
2023-08-22T15:10
происшествия
донецкая народная республика
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жителя ДНР Сергея Юрьева, в течение четырёх лет публиковавшего данные о перемещениях военной техники в республике, сообщает суд. По информации ведомства, с 2015 по 2019 годы подсудимый неоднократно размещал в интернете сведения о дислокации и перемещениях военнослужащих и военной техники воинских формирований ДНР. Сведения он собирал из личных наблюдений, общения с жителями Старобешевского района ДНР, а также мониторя различные интернет-ресурсы. Кроме того, в августе 2018 года Юрьев опубликовал в интернете сообщение и комментарий другого пользователя, содержащие признаки призыва к террористической деятельности и оправдания терроризма. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20230822/prigovor-1891461471.html
https://ria.ru/20221229/agent-1842131516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, ростов-на-дону
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону осудили жителя ДНР, публиковавшего военные данные
В Ростове-на-Дону жителя ДНР, публиковавшего военные данные, осудили на 5,5 глет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 5,5 годам колонии жителя ДНР Сергея Юрьева, в течение четырёх лет публиковавшего данные о перемещениях военной техники в республике, сообщает суд.
По информации ведомства, с 2015 по 2019 годы подсудимый неоднократно размещал в интернете сведения о дислокации и перемещениях военнослужащих и военной техники воинских формирований ДНР. Сведения он собирал из личных наблюдений, общения с жителями Старобешевского района ДНР, а также мониторя различные интернет-ресурсы.
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Кроме того, в августе 2018 года Юрьев опубликовал в интернете сообщение и комментарий другого пользователя, содержащие признаки призыва к террористической деятельности и оправдания терроризма.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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