https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891507547.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.08.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила более 50 военнослужащих ВСУ и 5 единиц техники,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:15
2023-08-22T14:15
2023-08-22T14:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила более 50 военнослужащих ВСУ и 5 единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более пятидесяти бойцов на Краснолиманском направлении