https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891507547.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 22.08.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила более 50 военнослужащих ВСУ и 5 единиц техники,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:15

2023-08-22T14:15

2023-08-22T14:41

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, уничтожила более 50 военнослужащих ВСУ и 5 единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф