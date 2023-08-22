https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891446397.html
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777 - РИА Новости, 22.08.2023
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет, вместе с расчетами и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:54
2023-08-22T09:54
2023-08-22T11:36
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 авг – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет, вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: гаубица М 777 с боекомплектом, 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 получили ранения и 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 3 военнослужащих ВСУ ликвидированы, 4 ранены", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две позиции подразделений украинских войск, при этом 12 военнослужащих ВСУ уничтожены; 5 получили ранения. Еще одна позиция украинских войск уничтожена на каховском направлении, там ликвидированы 5 украинских боевиков.
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891445021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, сша, вооруженные силы украины, безопасность
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Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили под Херсоном гаубицу М777