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Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777 - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 22.08.2023 (обновлено: 11:36 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891446397.html
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777 - РИА Новости, 22.08.2023
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет, вместе с расчетами и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:54
2023-08-22T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 авг – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет, вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: гаубица М 777 с боекомплектом, 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 получили ранения и 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 3 военнослужащих ВСУ ликвидированы, 4 ранены", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две позиции подразделений украинских войск, при этом 12 военнослужащих ВСУ уничтожены; 5 получили ранения. Еще одна позиция украинских войск уничтожена на каховском направлении, там ликвидированы 5 украинских боевиков.
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891445021.html
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в мире, херсон, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили под Херсоном гаубицу М777

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки
Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 авг – РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет, вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: гаубица М 777 с боекомплектом, 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 получили ранения и 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 3 военнослужащих ВСУ ликвидированы, 4 ранены", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две позиции подразделений украинских войск, при этом 12 военнослужащих ВСУ уничтожены; 5 получили ранения. Еще одна позиция украинских войск уничтожена на каховском направлении, там ликвидированы 5 украинских боевиков.
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Российский спецназ уничтожил украинскую гаубицу на Запорожском направлении
09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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