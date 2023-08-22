https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891379556.html

"Он был "вне закона". Чего добиваются родные погибшего в зоне СВО водителя

"Он был "вне закона". Чего добиваются родные погибшего в зоне СВО водителя - РИА Новости, 22.08.2023

"Он был "вне закона". Чего добиваются родные погибшего в зоне СВО водителя

В зоне спецоперации находятся не только военные, но и водители, строители, волонтеры. И если кто-то из них погибает, родственники не всегда получают выплаты... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:03

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В зоне спецоперации находятся не только военные, но и водители, строители, волонтеры. И если кто-то из них погибает, родственники не всегда получают выплаты. Проблема в юридическом статусе. РИА Новости разбиралось в ситуации.Первая командировкаВ 20-х числах июля в Донбассе пропал дальнобойщик из Стерлитамака Олег Мошаков. Несколькими днями ранее, 15 числа, он поехал из Башкирии в Луганск с гуманитарным грузом от фирмы "Скания"."Олег пришел к нам совсем недавно, и это была его первая командировка в зону боевых действий, — говорит гендиректор компании Сергей Петров. — Конечно, дело добровольное, многие отказываются. Но он согласился без колебаний. Тем более водитель очень опытный".Спустя два дня после выезда дальнобойщик приехал в столицу ЛНР — первую точку выгрузки. Перед этим сообщил родным, что военные на всякий случай попросили отключить телефон и другие электронные гаджеты. Пообещал связаться через три дня, 20 июля. Но этого не произошло."Вскоре нам позвонили с его работы и сказали, что фура пропала с радаров системы ГЛОНАСС, — вспоминает Евгения, сноха Олега. — Мы успокоили себя тем, что, возможно, на трассе стоят какие-то заглушки. Однако поиски все же начали".Из Луганска Олег должен был ехать в Мариуполь. Причем более длинной, но безопасной дорогой. То есть назад в Ростов-на-Дону, а оттуда по побережью Азовского моря, минуя Таганрог, до конечной точки маршрута.Дрон-камикадзеОднако по каким-то причинам Мошаков решил сократить путь и отправился из Луганска не в Ростов, а в Донецк. По словам родных, эту дорогу ему посоветовали местные жители. Маршрутом пользуются многие водители: считают его относительно безопасным."Мы разместили объявления об исчезновении папы в интернете, — продолжает Евгения. — Вскоре кто-то написал, что под Ясиноватой горела фура, в которую попал дрон-камикадзе".Родные Мошакова попросили знакомого дальнобойщика узнать, какой номер у сгоревшей машины. Оказалось, это та самая фура. Обгоревший труп Олега достали только через неделю. Местные из-за обстрелов боялись останавливаться на том участке дороги.Похоронили водителя в родном Стерлитамаке. Проститься пришли сотни горожан.Родные не получили никаких выплат. Расходы по транспортировке тела и захоронению взял на себя работодатель."Мы попросили администрацию президента, Минобороны и главу республики помочь с получением статуса участника СВО, — рассказывают родственники. — Ведь в справке о смерти черным по белому написано: погиб в зоне боевых действий. Правда, в администрации города уже намекнули, что все это бесполезно".В семье говорят, что дело даже не в деньгах. Хотят увековечить память о водителе, который добровольно отправился в Донбасс."С этим все строго"История Мошакова — не единственная. В декабре взрыв СВУ унес жизни троих сотрудников коммунальных служб в Луганске. Летом в Запорожской области погибли под обстрелом четверо строителей и волонтер из Чувашии."Неважно, какая организация — частная или государственная — отправила туда человека. Выплаты в случае увечья или гибели положены всем, — поясняет правозащитник Евгений Макушев. — Родственникам достаточно предоставить подтверждающие командировку документы в местную администрацию или в военкомат".Однако многие люди об этом не знают или же составляют текст обращения неправильно."Сейчас с выплатами за ранение строго. И не всех приравнивают к ветеранам боевых действий, — рассказывает юрист. — Но каждый, кого туда командировали, имеет право на компенсацию. Например, мой знакомый, работавший на заводе, получил деньги за контузию".Мимо льготЕще прошлым летом Госдума приняла закон о статусе ветерана для гражданских участников спецоперации. Речь о врачах, строителях и сотрудниках ремонтных бригад. Этой весной в список внесли донбасских ополченцев и тех, кто "заключил контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России"."Но там нет госслужащих, которые в той же Херсонской или Запорожской областях рискуют не меньше военных, учитывая постоянные прилеты. Кроме того, на них охотятся украинские диверсанты", — обращает внимание президент Союза ветеранов СВО и замкомандира 71-го полка Олег Панчурин.Не подпадают под закон и сотрудники правоохранительных органов, спасатели. Соответственно, им не положены предусмотренные документом льготы и выплаты в случае ранения или гибели.

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886659243.html

https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1875823666.html

https://ria.ru/20230317/kriminal-1858369763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

жкх, луганск, донбасс, стерлитамак, госдума рф