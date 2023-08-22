https://ria.ru/20230822/snegouborochnuyu-1891475145.html

Для новосибирской "Сибирь-Арены" закупят снегоуборочную технику

Для новосибирской "Сибирь-Арены" закупят снегоуборочную технику - РИА Новости, 22.08.2023

Для новосибирской "Сибирь-Арены" закупят снегоуборочную технику

Соглашение о закупке снегоуборочной техники для Новосибирска подписали в правительстве Новосибирской области, технику направят на содержание территории... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:04

2023-08-22T12:04

2023-08-22T12:33

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андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Соглашение о закупке снегоуборочной техники для Новосибирска подписали в правительстве Новосибирской области, технику направят на содержание территории "Сибирь-Арены", сообщает облправительство. По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова для Новосибирска будут закуплены погрузчики, автосамосвалы, грейдеры и коммунальные машины на средства субсидии из областного бюджета. "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и мэрия города Новосибирска подписали соглашение на приобретение снегоуборочной техники. Ее будут использовать для нормативного круглогодичного содержания территории "Сибирь-Арены", - говорится в сообщении. В рамках соглашения будут приобретены две комбинированные машины ДМК-70, два фронтальных ковшовых погрузчика со снегометателем ТЛ-155, три самосвала КАМАЗ 65115, грейдер ГС-18.05.20 и машина УКМ-2500М с комплектом круглогодичного содержания. "Всего планируется приобретение девяти единиц техники. Она позволит содержать территорию "Сибирь-Арены" без отвлечения дополнительной техники из других районов города. Сумма субсидий из областного бюджета составила 78,7 миллиона рублей. Сейчас мэрией определяются сроки поставки техники", – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Кроме того, по поручению Травникова в Новосибирске стартовала масштабная реновация транспортного парка, до конца года в областной центр поступят 120 современных троллейбусов, закупленных по лизингу при участии Сбербанка, в следующем году еще 49 троллейбусов будут приобретены по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Также в этом году на средства специального казначейского кредита в муниципальные образования Новосибирской области закупят 206 новых автобусов.

https://ria.ru/20230731/kluby-1887351636.html

https://ria.ru/20230816/marketpleys-1890326536.html

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новосибирская область, новосибирск, андрей травников, общество