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Для новосибирской "Сибирь-Арены" закупят снегоуборочную технику - РИА Новости, 22.08.2023
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12:04 22.08.2023 (обновлено: 12:33 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/snegouborochnuyu-1891475145.html
Для новосибирской "Сибирь-Арены" закупят снегоуборочную технику
Для новосибирской "Сибирь-Арены" закупят снегоуборочную технику - РИА Новости, 22.08.2023
Для новосибирской "Сибирь-Арены" закупят снегоуборочную технику
Соглашение о закупке снегоуборочной техники для Новосибирска подписали в правительстве Новосибирской области, технику направят на содержание территории... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:04
2023-08-22T12:33
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
общество
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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Соглашение о закупке снегоуборочной техники для Новосибирска подписали в правительстве Новосибирской области, технику направят на содержание территории "Сибирь-Арены", сообщает облправительство. По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова для Новосибирска будут закуплены погрузчики, автосамосвалы, грейдеры и коммунальные машины на средства субсидии из областного бюджета. "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и мэрия города Новосибирска подписали соглашение на приобретение снегоуборочной техники. Ее будут использовать для нормативного круглогодичного содержания территории "Сибирь-Арены", - говорится в сообщении. В рамках соглашения будут приобретены две комбинированные машины ДМК-70, два фронтальных ковшовых погрузчика со снегометателем ТЛ-155, три самосвала КАМАЗ 65115, грейдер ГС-18.05.20 и машина УКМ-2500М с комплектом круглогодичного содержания. "Всего планируется приобретение девяти единиц техники. Она позволит содержать территорию "Сибирь-Арены" без отвлечения дополнительной техники из других районов города. Сумма субсидий из областного бюджета составила 78,7 миллиона рублей. Сейчас мэрией определяются сроки поставки техники", – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Кроме того, по поручению Травникова в Новосибирске стартовала масштабная реновация транспортного парка, до конца года в областной центр поступят 120 современных троллейбусов, закупленных по лизингу при участии Сбербанка, в следующем году еще 49 троллейбусов будут приобретены по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Также в этом году на средства специального казначейского кредита в муниципальные образования Новосибирской области закупят 206 новых автобусов.
https://ria.ru/20230731/kluby-1887351636.html
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новосибирская область, новосибирск, андрей травников, общество
Новосибирская область, Новосибирск, Андрей Травников, Общество
Для новосибирской "Сибирь-Арены" закупят снегоуборочную технику

Для новосибирской "Сибирь-Арены" закупят снегоуборочную технику

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛедовый дворец спорта "Сибирь-Арена"
Ледовый дворец спорта Сибирь-Арена - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ледовый дворец спорта "Сибирь-Арена". Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Соглашение о закупке снегоуборочной техники для Новосибирска подписали в правительстве Новосибирской области, технику направят на содержание территории "Сибирь-Арены", сообщает облправительство.
По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова для Новосибирска будут закуплены погрузчики, автосамосвалы, грейдеры и коммунальные машины на средства субсидии из областного бюджета.
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"Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и мэрия города Новосибирска подписали соглашение на приобретение снегоуборочной техники. Ее будут использовать для нормативного круглогодичного содержания территории "Сибирь-Арены", - говорится в сообщении.
В рамках соглашения будут приобретены две комбинированные машины ДМК-70, два фронтальных ковшовых погрузчика со снегометателем ТЛ-155, три самосвала КАМАЗ 65115, грейдер ГС-18.05.20 и машина УКМ-2500М с комплектом круглогодичного содержания.
"Всего планируется приобретение девяти единиц техники. Она позволит содержать территорию "Сибирь-Арены" без отвлечения дополнительной техники из других районов города. Сумма субсидий из областного бюджета составила 78,7 миллиона рублей. Сейчас мэрией определяются сроки поставки техники", – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Кроме того, по поручению Травникова в Новосибирске стартовала масштабная реновация транспортного парка, до конца года в областной центр поступят 120 современных троллейбусов, закупленных по лизингу при участии Сбербанка, в следующем году еще 49 троллейбусов будут приобретены по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Также в этом году на средства специального казначейского кредита в муниципальные образования Новосибирской области закупят 206 новых автобусов.
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