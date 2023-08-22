https://ria.ru/20230822/smertnost-1891601045.html
Минздрав: Татарстан достиг самого низкого в ПФО показателя смертности
Минздрав: Татарстан достиг самого низкого в ПФО показателя смертности - РИА Новости, 22.08.2023
Минздрав: Татарстан достиг самого низкого в ПФО показателя смертности
Татарстан достиг самого низкого в Приволжском федеральном округе показателя смертности, средняя продолжительность жизни по итогам первого полугодия составила... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:51
2023-08-22T19:51
2023-08-22T19:51
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КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Татарстан достиг самого низкого в Приволжском федеральном округе показателя смертности, средняя продолжительность жизни по итогам первого полугодия составила 75,3 года, сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. "На 2023 год в Республике Татарстан ожидаемая продолжительность жизни должна составлять 75,25 года (за первое полугодие - 75,32 года)… Показатель смертности не должен превышать 10,8 случая на 1 тысячу населения. Мы идем как бы в графике, даже 10,7 у нас… Это 19-е место в РФ и самый низкий показатель смертности в Приволжском федеральном округе", - сказал Миннуллин на брифинге в правительстве республики. Министр уточнил, что чаще всего татарстанцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований, на третьем месте внешние причины – алкоголизм, аварии и другие ЧП. По словам главы Минздрава республики, увеличить продолжительность жизни и снизить смертность удалось благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", который нацелен, прежде всего, на улучшение демографических показателей. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Татарстане действует восемь региональных проектов. В частности, региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан" предполагает проведение на регулярной основе профилактических медицинских осмотров граждан (на 1 августа осмотрено около 1,5 миллиона жителей республики), работу мобильных поликлиник, выезжающих в труднодоступные сельские районы (с начала года осмотрено более 20 тысяч человек). В целях повышения доступности квалифицированной медицинской помощи также проводятся регулярные вылеты санитарной авиации. В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" ведется строительство 28 объектов, в том числе поликлиник и ФАПов, а также капитальный ремонт 117 объектов здравоохранения. На 2023 год на эти цели предусмотрено 2,4 миллиарда рублей. За последние 10 лет в Татарстане было построено 658 ФАПов, 47 врачебных амбулаторий, проведен капремонт почти 1,5 тысячи ФАПов, 95 амбулаторий, 18 участковых больниц.
https://ria.ru/20230822/tatarstan-1891584554.html
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общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, россия
Республика Татарстан, Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Здоровье - Общество, Россия
Минздрав: Татарстан достиг самого низкого в ПФО показателя смертности
Миннуллин: Татарстан достиг самого низкого в ПФО показателя смертности
КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Татарстан достиг самого низкого в Приволжском федеральном округе показателя смертности, средняя продолжительность жизни по итогам первого полугодия составила 75,3 года, сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
«
"На 2023 год в Республике Татарстан ожидаемая продолжительность жизни должна составлять 75,25 года (за первое полугодие - 75,32 года)… Показатель смертности не должен превышать 10,8 случая на 1 тысячу населения. Мы идем как бы в графике, даже 10,7 у нас… Это 19-е место в РФ и самый низкий показатель смертности в Приволжском федеральном округе", - сказал Миннуллин на брифинге в правительстве республики.
Диспансеризацию на предприятиях Татарстана будут проводить госклиники
Министр уточнил, что чаще всего татарстанцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований, на третьем месте внешние причины – алкоголизм, аварии и другие ЧП.
По словам главы Минздрава республики, увеличить продолжительность жизни и снизить смертность удалось благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", который нацелен, прежде всего, на улучшение демографических показателей. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Татарстане действует восемь региональных проектов.
В частности, региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Татарстан" предполагает проведение на регулярной основе профилактических медицинских осмотров граждан (на 1 августа осмотрено около 1,5 миллиона жителей республики), работу мобильных поликлиник, выезжающих в труднодоступные сельские районы (с начала года осмотрено более 20 тысяч человек). В целях повышения доступности квалифицированной медицинской помощи также проводятся регулярные вылеты санитарной авиации.
В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" ведется строительство 28 объектов, в том числе поликлиник и ФАПов, а также капитальный ремонт 117 объектов здравоохранения. На 2023 год на эти цели предусмотрено 2,4 миллиарда рублей. За последние 10 лет в Татарстане было построено 658 ФАПов, 47 врачебных амбулаторий, проведен капремонт почти 1,5 тысячи ФАПов, 95 амбулаторий, 18 участковых больниц.
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