https://ria.ru/20230822/smertnost-1891519795.html

СМИ: Шотландия лидирует в Европе по смертности от наркотиков

СМИ: Шотландия лидирует в Европе по смертности от наркотиков - РИА Новости, 22.08.2023

СМИ: Шотландия лидирует в Европе по смертности от наркотиков

Шотландия лидирует по уровню смертности от проблем с наркотическими веществами среди европейских стран, несмотря на то, что число смертей, связанных с... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:01

2023-08-22T15:01

2023-08-22T15:01

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Шотландия лидирует по уровню смертности от проблем с наркотическими веществами среди европейских стран, несмотря на то, что число смертей, связанных с употреблением наркотиков, уменьшилось до 1051 случая в 2022 году, передает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на статистические данные Шотландии. "В 2022 году в Шотландии в результате злоупотребления наркотиками умерло чуть более 1000 человек, что является самым низким показателем с 2017 года. Это на 288 человек меньше, чем пиковый показатель в 1339 человек, зафиксированный в 2020 году. Снижение показателя до 1051 человека по-прежнему эквивалентно смерти почти трех человек в день и является самым высоким показателем любой страны в Европе, включая Великобританию", - сообщает канал. Средний возраст лиц, умерших из-за злоупотребления наркотическими веществами, вырос за последние десятилетия. Если в 2000 году он составлял 32 года, то теперь средний возраст жертв наркотиков составляет 45 лет, говорится в материале телеканала. Отмечая, что чаще всего люди умирают от употребления комбинаций из нескольких наркотических веществ, СМИ сообщает, что кокаин стал единственным веществом, доля которого в употреблении наркотиков, приведших к смерти человека, увеличилась - с 30,3% в 2021 до 35,3% в 2022 году. Однако опиаты, как героин, морфин и кодеин, остаются наиболее смертельными веществами и вовлечены в четыре случая смерти из пяти.

https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html

https://ria.ru/20230727/sdelka-1886640256.html

шотландия

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в мире, шотландия, европа